Vara nebună a iahturilor care se înghesuie în Mediterană

Accidente, incendii și curse nesăbuite. Vara nebună a iahturilor care se înghesuie în Marea Mediterană.

Val de accidente în Mediterană

Bucățile din carenă, înnegrite, au ajuns și ele la țărm. Plaja Pittulongu, din Olbia a fost martora unui alt accident care a implicat un iaht mare în această vară anormală, caracterizată de o densitate mare de trafic, în apele minunate ale Coastei de Smarald, și o rată ridicată a accidentelor, aşa cum a subliniat Autoritatea Portuară Gallura care a convocat în grabă o conferință de presă pentru următoarele ore.

Pe de altă parte, incendiul care a izbucnit de sâmbătă la bordul ambarcațiunei de lux de 47 de metri, Atina, care s-a scufindat apoi în fața plajei Olbia nu este un caz izolat. De la La Maddalena la Faraglioni din Capri, trecând prin Insulele Baleare, Mediterana pare să fie în „pericol”.

Lux plutitor

Este un trend care nu cunoaște criza. Dimpotrivă, se pare că anul acesta, vânătoarea de mega iahturi a fost la mare vogă. Chiar din Portul Portisco, o avanpremieră a frumuseţilor Coastei de Smarald , se poate vedea că traficul este foarte intens deoarece pană şi bărcile mici au dificultăți în mișcare, fiind nevoite să le ocolească pe cele foarte mari şi scumpe.

Și dacă în trecut fiecare dintre aceste palate plutitoare îşi dezvăluia imediat proprietarul, astăzi se practică mult închirierea. În Porto Cervo nu se mai vede impunătorul Dilbar, superyacht-ul magnatului rus Alisher Usmanov, atât de admirat în aceste părți. Ancorat mereu în Golful Pevero, iahtul avea 156 de metri lungime și personal cât pentru un hotel.

„Îmi amintesc când veneau la noi cei e la Dilbar să facă cumpărăturile, totul era incredibil”, spune un negustor din Arzachena care preferă să nu-și dezvăluie numele, pentru că în aceste părți confidențialitatea este o piatră de temelie.

„Ambarcațiunile mari stimulează foarte mult economia locală, iar Dilbar a fost nava amiral a acestei lumi. Astăzi lucrurile se schimbă, din păcate. Există o abordare diferită, scopul este să se închirieze poate pentru câteva săptămâni.”

Trafic mare în Marea Mediterană

Costa de Smarald se remarcă la nivel naționa, iar Garda de Coastă din Olbia confirmă tendința. „Fără îndoială că este cea mai circulată zonă: traficul este la cote foarte ridicate”, subliniază căpitanul de navă, Gianluca D'Agostino. «Fenomenul de închiriere este în creștere, atât cel oficial, cât și cel „extemporaneu”. Această a doua situație este cea care ne îngrijorează cel mai mult.”

Duminică, un cabin cruiser de 10 metri s-a scufundat în porţiunea de mare de la Palau, în zona numită „Old Beach”. La bord se aflau 12 persoane, inclusiv patru copii. Oaspeții de pe barcă au fost cu toții salvați, însă nu este deloc exagerat să vorbim despre o tragedie evitată. În aceeași zi, un accident a implicat un alt iaht, blocat într-un banc în fața exclusivistului Golf Pevero, din Porto Cervo.

„Suntem îngrijorați pentru că vorbim de prea multe bărci care sunt folosite doar în perioada de vară”, continuă D'Agostino: „În plus, acum, de multe ori întreținerea se face superficial. În cazul scufundării de la Palau, gurile maritime, pe unde a pătruns apa, nu fuseseră verificate în mod corespunzător. Or, în recentul episod din Porto Ottiolu, cu un catamaran scufundat, am observat multă indiferenţă în gestionarea carenei”.

Iahturi și poluare

Potrivit Autorității Portuare din Olbia, cele mai mari preocupări vin mai ales de la acele carene între 10 și 15 metri, care au o abordare diferită de management. iahtul Atina, de 47 de metri arborând pavilionul Insulelor Cook şi care s-a scufundat sâmbătă după un incendiu violent în sala mașinilor chiar înainte de ora 20:00 în fața plajei Pittulongu, nu provoacă o alarmă deosebită.

„Între timp, tocmai au încheiat o întâlnire cu companiile de asigurări”, afirmă căpitanul vasului D'Agostino: „.În următoarele 24 de ore, toate vehiculele necesare, remorcherele și pontoanele cu macarale, vor fi trimise la fața locului pentru a proceda la scoaterea iahtului. Sunt încrezător că operațiunile vor fi finalizate într-o săptămână.

Pe frontul poluării, însă, și deși urgența de mediu nu poate fi evitată complet, putem spune că nu a existat nicio scurgere de combustibil. Cu toate acestea, în aceste cazuri operațiunile de recuperare sunt în sarcina armatorilor. În cazul Atinei, întâlnirea cu companiile de asigurări a fost foarte pozitivă”.

(Articol de Gianfranco Locci, La Stampa; Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMÂNIA)