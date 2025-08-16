Economie Vânzările de bijuterii în SUA sfidează presiunile economice globale







Vânzările de bijuterii în Statele Unite rămân solide, în ciuda tarifelor și a încetinirii consumului global. Pandora, producătorul danez cunoscut pentru brățările cu talismane, a raportat o creștere de 8% a vânzărilor pe piața americană în trimestrul al doilea din 2025, contrastând cu scăderile din China și Europa. CEO-ul Alexander Lacik a subliniat că „interesul consumatorului american pentru Pandora se menține ridicat”, în timp ce alte regiuni continuă să se confrunte cu dificultăți.

Datele prezentate de compania Pandora arată clar că piața americană de bijuterii rămâne una dintre cele mai dinamice la nivel global. În trimestrul al doilea al anului 2025, vânzările au crescut cu 8%, susținând astfel performanța generală a companiei. Contrastul este evident: în China s-a înregistrat o scădere de 15%, iar în Europa Occidentală piața se află de mai mult timp sub presiune, cu scăderi de o singură cifră.

Tendința este confirmată și de grupul elvețian Richemont, proprietarul Cartier, care a raportat o creștere de 17% a vânzărilor în Statele Unite, în timp ce în Asia-Pacific rezultatele au fost negative. Potrivit datelor Tenoris, piața americană de bijuterii a urcat cu 5% în prima jumătate a anului, demonstrând o reziliență aparte față de alte regiuni afectate de scăderea consumului.

Deși consumatorul american susține în prezent vânzările, riscurile tarifare și creșterea costurilor de producție planează asupra industriei. Pandora, care își fabrică majoritatea bijuteriilor în Thailanda, estimează un impact financiar de 200 milioane coroane daneze (aproximativ 31 milioane dolari) în 2025, iar în 2026 pierderile ar putea urca la 450 milioane coroane.

În paralel, prețul argintului a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 14 ani, iar aurul continuă să se scumpească. La aceste evoluții se adaugă volatilitatea valutară, un alt factor de incertitudine pentru companiile internaționale. Investitorii au reacționat rapid: acțiunile Pandora au scăzut cu peste 14% după anunțarea rezultatelor financiare, semn că piața rămâne precaută în fața acestor riscuri.

Situația din Statele Unite contrastează cu tendințele observate pe alte piețe de consum și de investiții. În timp ce americanii continuă să cumpere bijuterii, cererea pentru aur fizic, monede și lingouri, a scăzut semnificativ, cu 53% în prima jumătate a anului. Doar 9 tone au fost cumpărate în trimestrul al doilea, cel mai scăzut nivel din 2019.

Între timp, Asia a devenit lider incontestabil în achizițiile de aur. China a cumpărat peste 115 tone în doar trei luni, iar India și alte piețe asiatice (Vietnam, Coreea de Sud, Taiwan, Thailanda) au raportat creșteri constante. Europa a înregistrat la rândul ei o revenire modestă, cu o creștere de 6% a cererii. Diferențele arată că, pentru americani, bijuteriile au rămas mai degrabă un bun de consum decât o investiție pe termen lung, potrivit fxstreet.com