VICTORIE pentru Vanghelie! Decizia DEFINITIVĂ a Curții de Apel București

Curtea de Apel București a decis ca Marian Vanghelie să fie scos de sub control judiciar, în dosarul în care DNA l-a trimis în judecată pe primarul sectorului 5 pentru fapte de corupție.





În minuta deciziei Curții de Apel București se arată: „Respinge ca nefondată contestația formulată de (…) Direcția Națională Anticorupție împotriva încheierii din 19.12.2018 a Tribunalului București – Secția I Penală, pronunțate în dosarul nr.25638/3/2015/a41. (…) Definitivă”.

Marian Vanghelie a fost acuzat că ar fi primit foloase necuvenite în valoare de 30 de milioane de euro, pe vremea când era primar al Sectorului 5.

Fostul edil a explicat cum l-a convins pe judecător să-i ridice măsura preventivă a controlului judiciar, după trei ani de la instituire:

„I-am explicat judecătorului şi i-am zis în felul următor: că de data asta nu o să mai cer să mi se ridice controlul, vreau să explic o serie de locuri şi dânsul să verifice. Şi dacă am dreptate, dânsul să decidă în consecinţă. (...) I-am spus judecătorului – că este al treilea judecător – că îl rog să constate că după trei ani şi jumătate nu mai este important neapărat să mi se ridice mie controlul judiciar, important este fondul problemei, şi dacă dânsul consideră că merit şi am depăşit toate etapele... Şi am mai spus un lucru: vă rog să verificaţi ce am spus eu şi dacă veţi constata că spun bazaconii şi că mint vă rog nici să nu mai pierdeţi timpul cu mine şi să îmi daţi zece sau 15 ani. Dacă nu, rugămintea mea este să mă judecaţi corect, pentru că aceste personaje gen domnul Coldea şi camarila lui încă îşi mai trag răsuflarea pe ultima sută de metri şi încă cred că îi pot speria pe oameni ca să nu se mai vorbească despre ei. Eu am să vorbesc până când voi considera că se va face dreptate şi până când aceşti oameni vor plăti”, a declarat Vanghelie.

ULTIMA ORA! Ce a facut Klaus Iohannis imediat dupa sedinta CSAT! A recunoscut imediat de ce a recurs la acest gest

Pagina 1 din 1