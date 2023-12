Exclusiv. Desfășurare impresionantă de forțe. Vali Vijelie a luat cu asalt pădurea Băneasa

Vali Vijelie nu poate trece neobservat niciunde. Paparazzi EVZ l-au surprins pe artist, când, alături de mai multe persoane, a luat cu asalt pădurea Băneasa. Nu vă imaginați ce e mai rău, din contră. Artistul a fost surprins în plin proces al creației. Mai exact în momentul în care filma noul sau proiect.

Deși, probabil, a vrut ca noul clip să rămână secret până la lansare, iată că nimic nu le scapă paparazzilor EVZ. Aceștia, vigilenți ca de fiecare data l-au surprins în mijlocul aciunii. Pare că noua melodie a cântărețului este o împletire de muzică de petrecere cu ceva inspirat din tradiție.

Altfel nu se explică întreg alaiul, băieți, fete și copiii care erau îmbrăcați în costume populare. Pe de altă parte, manelistul nu este singurul solist al melodiei. Alături de el mai cântă un coleg de breaslă.

Vali Vijelie i-a invitat pe participanți la restaurant

Amândoi se plimbă alături de animatorii îmbrăcați în costume populare și cântă de zor, de răsună pădurea și alta nu. Doar că asta nu a fost tot. După ce au terminat de înregistrat melodia, Vali Vijelie i-a adunat pe cei prezenți și i-a invitat la restaurant.

Mai ales că în zona Pădurii Băneasa sunt mai multe locații vestite pentru mâncarea bună. Așa că manelistul nu a ezitat să îi cinstească pe cei alături de care a stat în frig preț de câteva ore până când s-a filmat videoclipul. Vali Vijelie este cunoscut ca fiind unul dintre artiștii cu dare de mână, dar nu exagerat.

Cântărețul apreciază pe cei care muncesc alături de el și are grijă să îi recompenseze. Pe de altă parte Vali Vijelie este un om strângător, așa a ajuns să aibă și investiții în afaceri imobiliare. Însă cel mai tare are grijă de familia lui căreia nu îi lipsește nimic niciodată. De altfel, multe dintre bunurile sale sunt pe numele soției în care are foarte multă încredere.