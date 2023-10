Delia, mâncăcioasa familiei. A pus-o și pe Gina Matache pe drumuri

Delia nu renunță pentru nimic la mâncare. Recent, mama sa, Gina Matache, a povestit că îi aduce fiicei sale de mâncare la penthouse-ul său de lux din zona Nordului. Aceasta a declarat că are mereu oale cu mâncare în mașină pentru celebra cântăreață. Soția lui Răzvan Munteanu mănâncă la restaurante, pe munte, în emisiuni, pe stradă, dar și la domiciu.

„Sunt în drum spre Delia. Îi duc niște ciorbă de perișoare. Miroase în toată mașina”, a spus Gina Matache.

Delia și-a speriat mama

Gina Matache a mai spus că este speriată pentru că fiica ei cea mare călătorește foarte mult și că face drumeții. Aceasta a declarat că încearcă să își protejeze cele două fete cu orice preț și că nu reușește să scape de teamă.

„Teamă mie și când merge pe stradă, dar dacă avem paranoia, nu rezovăm nimic. Oana are treaba ei cu Delia. Nu cred că are și proiecte solo, nu-mi spune ea mie”, a spus Gina Matache pentru Cancan.

Nu prea reușește să țină dieta

Recent, soția lui Răzvan Munteanu a recunoscut că nu reușește să țină dietă. Ea a declarat că își dorește să slăbească și că a încercat regimul ketogenic, dar nu pentru mult timp. Delia a mai spus că este o mare fană a carbohidrațiilor și că nu îi place să aibă restricții alimentare.

„Încerc și mă gândesc la un regim de viață sănătos, nu reușesc să îl țin. Mă pasionează și citesc mult, dar nu reușesc. Mi-ar plăcea să fiu mai slabă, dar pentru că n-am mai fost în ultima perioadă, acum îmi doresc. Trei zile am reușit să mănânc sănătos. Am încercat regimul ketogenic. Sunt obișnuită full carbohidrați și am simțit așa o nefericire. M-am luptat cu mine, apoi mi-am revenit, posibil să mai încerc. Tot ce ține de zona culinară mănânc orice, oricând. Talent aș avea în bucătărie, e vorba de experiență.”, a spus jurata de la iUmor.

Aceasta a mai spus că are talent în bucătărie și că este o persoană foarte pofticioasă. Cu toate că mănâncă mult, artista are o siluetă de invidiat. Ea își face toate poftele, dar nu uită nici de sport.