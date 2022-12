Alegerile locale și parlamentare din 2024, comasate. Valeriu Stoica: „Avem o coaliție împotriva naturii”

În 2024, în România vor avea loc patru tipuri de alegeri. Este vorba de cele europarlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Valeriu Stoica, unul dintre ideologii PNL, a susținut că a observat că atât PSD, cât și PNL ar vrea să facă o cuplare a alegerilor parlamentare și locale din 2024. Este important de precizat că primul lider politic care a vorbit public în legătură cu comasare a fost Florin Cîțu, în martie 2022. Politicianul ocupa în acea perioadă funcția de președinte PNL.

Stoica a analizat evoluția scenei politice la împlinirea unui an de la formarea coaliției PSD-PNL. El a susținut că acest Guvern este „o coaliție împotriva naturii”. În plus, Stoica a mai subliniat că principala sa teamă legată de această coaliție, aceea a creșterii unui partid anti-sistem, nu s-a concretizat până în acest moment.

PSD și PNL nu vor să dea nicio șansă celorlalte partide

„La un an de coaliție nu constat o creștere a USR sau AUR. Nu constat o scădere gravă a PSD și PNL. Înseamnă că iluzia că un partid anti-sistem are șanse de evoluție rapidă e doar o iluzie. În acești 30 de ani au fost multe partide anti-sistem, dar majoritatea au dispărut. Asta înseamnă că există o stabilitate a acestui sistem politic. În ultimii zece ani s-a creat o stabilitate a principalelor partide, PSD și PNL. Orice nou partid anti-sistem nu are șanse să ajungă la putere”, a spus Valeriu Stoica.

El a mai adăugat că mai are o altă temere legată de coaliția de guvernare. Aceasta este legată de „fagocitarea PNL de către PSD”. Stoica a crezut că atât PSD, cât și PNL vor face găuri în propriile partide, dar acest lucru nu s-a întâmplat. „Credeam că PSD va fagocita PNL, dar nu s-a întâmplat. Ambele partide și-au păstrat forța din teritoriu”, a spus el. În ceea ce privește rotația pentru conducerea Guvernului, Stoica a spus, într-o intervenție la Digi24, că el consideră că aceasta va avea loc în mai 2023, iar PSD va prealua funcția de prim-ministru.