Valentina Pelinel a revenit la silueta de top-model. Câte kilograme a pierdut soția lui Cristi Borcea și ce a făcut-o să ia această decizie

La cei 41 de ani și două sarcini la activ, soția lui Cristi Borcea poate defila liniștită pe podium pentru că și-a recăpătat formele de model de altădată. Nu a fost ușor mai ales că și ea și Cristi Borcea sunt gurmanzi, drept urmare mâncarea a fost o adevărată provocare pentru ea. „Le-am trimis la plimbare, nu că le-am ținut sub control, kilogramele. Erau 3-4 kilogramele cu care mă luptam de câțiva ani. Eu fac sport aproape în fiecare zi, dar problema intervenea la alimentație și atunci, mi-am propus să ajung la silueta mea de model. Și mi-a ieșit până la urmă”, a declarat Valentina Pelinel pentru o emisiune televizată. Nu doar kilogramele sunt o preocupare pentru fostul model, ci și îngrijirea tenului. Aici nu doar Valentina excelează ci și Cristi Borcea, care este foarte atent cu înfățișarea lui și a investit foarte mult în ea. Fostul model a mărturisit că amândoi folosesc o gamă variată de produse de îngrijire și că le place să testeze orice este nou.

Valentina Pelinel: „Folosim multe fiole, seruri și foarte multe măscuțe”

„Am grijă în general. Îmi place să folosesc foarte mult produse. Sunt adepta încercării produselor noi. Îmi place să aflu informații, să fiu prima care știe despre toate. Acasă folosim foarte multe fiole, seruri de la branduri cunoscute și foarte multe măscuțe”, a susținut Valentina Pelinel. „Mă informez bine înainte. Oamenii în care am încredere și profesioniștii îmi cunosc tipul de ten, care este sensibil și nu mi-ar recomanda ceva ce mi-ar face rău. Odată ce ești conștient tu ce fel de ten ai și profesioniștii știu și ei, că sunt aceeași oameni cu care lucrez de atâta vreme, am încredere”, a spus Valentina Pelinel. De altfel, soția lui Cristi Borcea a dezvăluit că are un ten sensibil și că orice obicei nesănătos îi lasă urme pe chip, motiv pentru care încearcă să evite stresul și consumul de alimente nepotrivite.