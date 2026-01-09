Val de aer arctic peste Republica Moldova. Ger de până la –20°C și risc sporit de ghețuș pe drumuri

Republica Moldova. Sfârșitul acestei săptămâni aduce un val de frig accentuat pe întreg teritoriul Republicii Moldova, determinat de pătrunderea unei mase de aer arctic care va afecta estul Europei până în data de 13 ianuarie. Meteorologii avertizează că temperaturile vor coborî semnificativ sub mediile climatologice, iar pe arii extinse se vor înregistra condiții de ger sever.

Potrivit prognozelor, cea mai intensă fază a pătrunderii aerului arctic este așteptată în perioada 9–12 ianuarie. În acest interval, temperaturile minime nocturne vor coborî frecvent până la –15°C și chiar –20°C, în special în regiunile de nord ale țării. Meteorologii nu exclud emiterea mai multor avertizări meteo.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, în acest sfârșit de săptămână, temperaturile nocturne vor ajunge până la –15°C, iar maximele diurne se vor situa între –10 și –4°C. Duminică, valorile termice vor oscila între –12°C noaptea și –7°C ziua.

Meteorologii prognozează ninsori slabe pentru zilele de 10 și 12 ianuarie, în timp ce duminică, 11 ianuarie, vremea va fi, în general, fără precipitații semnificative. Totuși, condițiile de ghețuș se vor menține pe drumuri, sporind riscul de accidente rutiere.

Vântul va sufla din nord-vest, slab până la moderat, iar pe râurile și lacurile din țară se va intensifica formarea gheții.

Răcirea vremii va continua treptat începând de sâmbătă. În noaptea de duminică spre luni, în Chișinău se vor înregistra temperaturi de până la –12°C, iar în raioanele de nord chiar –15°C. Luni și marți, gerul se va accentua, cu maxime diurne de aproximativ –9°C în Capitală și minime nocturne de până la –18°C în nordul țării.

Media temperaturilor lunii ianuarie în Republica Moldova variază, de regulă, între –2°C în sud și –4°C în nord. Cea mai rece lună ianuarie din perioada de observații meteorologice a fost înregistrată în anul 1963, când media lunară a aerului a oscilat între –10,5°C la Cahul și –15,3°C la Soroca. Tot atunci a fost consemnată și temperatura minimă absolută: –35,5°C, la Edineț.

La polul opus, cea mai caldă lună ianuarie a fost în anul 2007, cu o medie lunară de +3°C. Recordul maxim absolut pentru luna ianuarie a fost înregistrat la Cahul, pe 19 ianuarie 2023, când termometrele au indicat peste +18°C.

Condițiile meteo dificile din 8 ianuarie au pus la încercare circulația rutieră în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii și pompierii au fost mobilizați pentru a interveni în situații de risc și pentru a acorda sprijin persoanelor aflate în dificultate.

Angajații IGSU au realizat 88 de misiuni, cele mai multe vizând deblocarea și tractarea mijloacelor de transport rămase înzăpezite sau afectate de ghețuș și carosabilul alunecos.

Până în dimineața zilei de 9 ianuarie, autoritățile au raportat 166 de accidente rutiere, soldate cu rănirea a patru persoane. Celelalte incidente s-au soldat, în principal, cu pagube materiale.