Accidente în lanț din cauza ninsorii. Bilanț alarmant pe șoselele din Republica Moldova. Video

Accidente în lanț din cauza ninsorii. Bilanț alarmant pe șoselele din Republica Moldova.
Republica Moldova. Ninsorile abundente din data de 8 ianuarie au creat haos pe drumurile din Republica Moldova, unde condițiile meteo severe au dus la un număr alarmant de accidente rutiere și la mobilizarea masivă a autorităților.

Potrivit Poliției Republicii Moldova, pe parcursul zilei au fost înregistrate 160 de accidente rutiere, dintre care 134 au fost provocate direct de ninsoare, polei și ghețuș. În urma acestora, șapte persoane au fost traumatizate, fiind necesare îngrijiri medicale.

Pentru gestionarea situației, 1.598 de polițiști, cu 669 de autospeciale, au fost implicați în misiuni atât pe drumurile naționale, cât și în interiorul localităților. În total, Poliția a intervenit în 989 de cazuri, iar 234 dintre acestea au fost legate direct de condițiile meteo nefavorabile.

Cu sprijinul echipajelor de poliție, 242 de mijloace de transport au fost deblocate după ce au rămas blocate din cauza zăpezii și a carosabilului extrem de alunecos. Autoritățile anunță că patrulele rămân active și în prezent, iar intervențiile continuă ori de câte ori este semnalată o situație de risc.

Apel repetat la prudență pentru șoferi

Poliția îndeamnă conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza condițiilor de drum, să evite manevrele riscante și să respecte indicațiile agenților de circulație, avertizând că riscul de accidente rămâne ridicat pe fondul condițiilor de iarnă.

În capitală, străzile și trotuarele au fost curățate inclusiv pe parcursul nopților și în dimineața zilei de 9 ianuarie. Serviciile municipale monitorizează permanent situația și intervin ori de câte ori este necesar pentru menținerea siguranței pietonilor și a traficului rutier.

Sursa foto: Telegram/Primăria municipiului Chișinău

Pentru menținerea accesibilității în zonele cu flux intens de persoane, a fost aplicat material antiderapant, cu prioritate în preajma instituțiilor publice, stațiilor de transport public și trecerilor de pietoni.

„Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să manifeste prudență în deplasare, iar șoferii să adapteze viteza condițiilor de drum”, se arată într-un comunicat al autorităților municipale.

Sursa foto: Telegram/Primăria Municipiului Chișinău

Sute de apeluri la 112 într-o singură zi

Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a înregistrat, pe 8 ianuarie, în intervalul 00:00–20:00, peste 100 de cazuri direcționate către Poliție, 87 de cazuri gestionate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) și 11 solicitări ce au necesitat intervenția pompierilor și salvatorilor.

O creștere semnificativă a apelurilor a fost observată după ora 14:00, cu un vârf în jurul orei 17:00. În acest interval au fost raportate 66 de situații generate de polei și ghețuș și 27 de accidente rutiere.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că a desfășurat 88 de misiuni de intervenție, cele mai multe fiind axate pe deblocarea și tractarea mijloacelor de transport afectate de carosabilul alunecos și de ghețuș.

Sursa foto: Facebook/IGSU

Drumarii au lucrat non-stop pe traseele naționale

Ninsorile și vântul puternic au afectat serios circulația pe drumurile naționale, iar Administrația Națională a Drumurilor a mobilizat echipele în regim continuu. Intervențiile au avut loc pe întreaga rețea națională, în special în zonele afectate de viscol, înzăpezire și formarea poleiului.

Potrivit AND, 271 de utilaje speciale și 263 de muncitori rutieri au acționat non-stop pentru deszăpezire, patrulare și combaterea lunecușului, cu prioritate pe sectoarele periculoase, pante și curbe.

„Intervențiile s-au desfășurat pe tot parcursul nopții, iar echipele au fost mobilizate în toate raioanele țării pentru a menține drumurile practicabile în condiții de iarnă”, precizează AND.

În total, au fost împrăștiate peste 2.400 de tone de sare tehnică și aproximativ 331 de tone de material antiderapant, iar lucrările continuă și în dimineața zilei de 9 ianuarie.

Sursa foto: Administrația Națională a Drumurilor

La această oră, circulația rutieră pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, cu carosabil umed și, pe alocuri, înzăpezit. Autoritățile dau asigurări că drumarii rămân mobilizați și monitorizează permanent situația din teren.

Vacanța de iarnă, prelungită în sute de școli

Condițiile meteo nefavorabile au afectat și procesul educațional. Vacanța de iarnă a fost prelungită pentru elevii din încă 271 de instituții de învățământ din Republica Moldova, urmând ca orele să fie reluate luni, 12 ianuarie 2026, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

MEC precizează că 563 de școli din cele 834 anunțate anterior și-au reluat activitatea vineri, 9 ianuarie, în timp ce elevii din 604 instituții de învățământ general vor reveni la cursuri pe 12 ianuarie.

Autoritățile îndeamnă populația să urmărească anunțurile oficiale și să manifeste responsabilitate, în condițiile în care vremea de iarnă continuă să pună presiune pe infrastructură și servicii publice.

Proiecte speciale