Social Vadoo Fest aduce artiști în premieră în România. O experiență muzicală unică







Buzău. A șasea ediție a Vadoo Fest se va desfășura în perioada 15-18 august la Vadu Oii, în comuna Gura Teghii, județul Buzău. Tema din acest an, „The Earth is my property X I belong to the Earth,” pune accentul pe importanța relației noastre cu natura și pe responsabilitatea pe care o avem față de Pământ.

Anul acesta, line-up-ul include și artiști internaționali, printre care Queen Omega și Rajery, care vin pentru prima dată în România, alături de Trio Mandili.

Alegerea lor a fost influențată de implicarea în scena World Music și de angajamentul față de cauze precum reconectarea cu natura și comunitatea.

Vadoo Fest aduce în premieră artiști în România

Queen Omega, originară din Trinidad și Tobago, a atins anul trecut peste 120 de milioane de ascultători la nivel global. Stilul său muzical se încadrează în genul reggae, fiind cunoscută pentru mesajele sale puternice și pline de semnificație.

De asemenea, este activă în proiecte dedicate dezvoltării și educației femeilor din comunitatea sa locală.

Rajery este un simbol cultural al Madagascarului, fiind recunoscut pentru măiestria sa la valiha, un instrument tradițional din bambus.

Activitatea sa nu se limitează doar la muzică. El este profund implicat în problemele sociale, fiind fondatorul proiectului Hazo Aina sau Arborele Vieții, o inițiativă educațională dedicată reîmpăduririi și protejării mediului din Madagascar.

De asemenea, Trio Mandili, îndrăgite de publicul român, vin și ele la Vadoo Fest.

Ele sunt cele trei tinere din Georgia care susțin un stil de viață slow living, punând în valoare autenticitatea și tradițiile veșnice ale vieții rurale.

Unde va avea loc festivalul

Festivalul se va desfășura la poalele Munților Penteleu, într-un cadru impresionant, unde scena este amplasată într-un amfiteatru natural, oferind o experiență de neuitat.

Pe lângă atmosfera muzicală plină de relaxare, participanții vor avea ocazia să se delecteze cu un spectacol de artă contemporană, organizat de laboratorul creativ și experimental al asociației Alt Real.

Aceasta invită festivalierii să descopere noi perspective prin intermediul proiectului Natural Bond.

La Vadoo Fest pot participa maximum 600 de oameni

Vadoo Fest se remarcă print-un loc sigur pentru copii și animale, preocupat de confortul participanților și de protejarea naturii.

Pentru a menține atmosfera intimă și de calitate, anul acesta numărul participanților este limitat la cel mult 600 de persoane, păstrând festivalul ca o destinație perfectă pentru a te reîncărca.

„Aducem în România un concept de festival altfel, unde să te poți deconecta și unde îți încarci bateriile. Ritmuri și armonii africane, sonorități fascinante din diferite părți ale lumii și din România, toate îmbinate cu acustica incredibilă a unui amfiteatru natural.

Programul este special gândit ca o experiență de reîntoarcere la natură și de conectare cu tine, în primul rând”, a declarat Petre Ancuța, director artistic al Vadoo Fest, potrivit jurnalul.ro.