Va fi sau nu demis Vlad Voiculescu? Activitatea ministrului Sănătății va fi evaluată la jumătatea acestui an. Tot atunci se va decide dacă Vlad Voiculescu va rămâne în Guvern sau dacă va fi demis. Premierul Florin Cîţu a declarat, joi seara, că o evaluare a miniştrilor va avea loc undeva în luna iunie. Tot atunci va fi decisă o eventuală demitere a celor care nu trec de evaluare. Până la acel moment, toţi membrii guvernului sunt o echipă în cadrul coaliției de guvernare.

„Evaluarea am spus că o fac la jumătatea anului. Acum nu fac nicio evaluare a niciunui ministru”, a declarat premierul la Digi 24.

Florin Cîțu a răspuns unei întrebări referitoare la relația sa cu ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. Întrebat dacă este mulțumit de activitatea acestuia, Florin Cîțu a evitat un răspuns direct. El a precizat că evaluarea miniștrilor se va face în funcție de obiectivele pe care și le-au asumat și de modul în care au implementat programul de guvernare.

„Suntem o echipă, suntem într-o coaliţie, începem să implementăm bugetul, bugetul a fost aprobat acum o lună. Suntem la început, lucrăm împreună de puţin timp, dar evaluarea se va face la jumătatea anului, în funcţie de obiective şi de cum au fost acestea implementate”, a adăugat şeful Guvernului.

Răspunsurile date de Florin Cîțu

Referindu-se la informaţiile privitoare la centre paralele de vaccinare şi persoane care au sărit peste rând, premierul s-a arătat puţin surprins de „interpretarea pe alocuri negativă a acelor date”. El a apreciat că situaţia a fost amplificată prea mult.

„Cred că a fost amplificat în presă, nu a fost un scandal (al datelor – n.r.) şi nu am avut astfel de discuţii. Au fost informaţii care au ieşit în spaţiul public. (…) M-a surprins puţin interpretarea pe alocuri negativă a acelor date, pentru că atunci când m-am uitat la situaţia efectivă am văzut că nu exista un sistem de a vaccina persoane şi aşa mai departe, erau cazuri izolate, şi avem în orice ţară, în orice sistem mai are câte o problemă. Cred că a fost amplificată prea mult situaţia. Campania de vaccinare a funcţionat foarte bine în România şi funcţionează foarte bine în continuare”, a afirmat Florin Cîţu.

Premierul a admis că anumite persoane ar fi fost vaccinate peste rând, fără să aibă dreptul. El a precizat, însă, că numărul acestora este foarte mic, raportat la numărul total de persoane vaccinate,

„Dacă au fost câteva persoane, până la urmă am înţeles că acolo unde au fost probleme s-au luat şi măsuri imediat unde au fost descoperite. Dar, dacă ne uităm la numărul de persoane vaccinate in România (…), cele câteva sute de cazuri nu înseamnă nimic. (…) Campania de vaccinare merge în continuare şi este un succes – asta este tot ceea ce mă interesează pe mine în acest moment”, a completat premierul.