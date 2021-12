Va fi revenirea deceniului în politică? Răspunsul așteptat de toată suflarea PSD-istă

Astfel, decizia de reabilitare a lui Adrian Năstase a rămas definitivă. Fostul premier a salutat, marți, dicizia prin care își recapătă drepturile pierdute, inclusiv acela de a intra în politică.

Revine Adrian Năstase în politică?

„Mă bucură decizia de reabilitare. Consider că este vorba despre încheierea unui lung capitol de suferințe și nedreptăți. Înseamnă că nu mai am cazier și mai înseamnă că nu mai am niciun fel de interdicție: pot să votez și pot să fiu ales în orice funcție dacă lucrul acesta m-ar tenta; practic ca oricine din țara asta. Toate interdicțiille au fost șterse din cazier și cazierul este perfect curat”, a explicat Năstase, potrivit România TV.

Cât despre revenirea în politică, el a dat un răspuns interesant.

„Nu-mi pun problema și nu am un entuziasm deosebit pentru viața politică, dar nu cred că trebuie să dau răspunsuri la întrebări care nu s-au pus.

Evident că n-am discutat cu cineva din partide pentru revenirea în politică și nici nu am intenția. Cred că acesta este cel mai bun răspuns: să nu dau răspunsuri la întrebări care nu au fost puse.

Nu intrăm în zona aceasta de speculații (n. r.: dacă cineva de la un partid i-ar face o ofertă)”, a conchis Năstase.

Condamnări în două dosare „Trofeul Calităţii” şi „Zambaccian”.

Fostului premier a solicitat în instanță reabilitarea după cele două pedepse cu închisoarea, una de doi ani şi cealaltă de patru ani. Demersul a fost făcut după mai bine de 500 de zile petrecute în detenție, şi la aproape 8 ani de la condamnare.

Adrian Năstase are două condamnări, una în dosarul cunoscut sub denumirea „Trofeul Calităţii” şi cealaltă în dosarul „Zambaccian”.

Prima condamnare, de doi ani de închisoare cu executare, a fost dată de instanţa supremă în iunie 2012, în dosarul în care Năstase a fost deferit justiţiei sub acuzaţia că a folosit pentru campania electorală din anul 2004 fonduri plătite de firme are s-au înscris la concursul „Trofeul Calităţii”, organizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

A doua condamnare, de patru ani de detenţie, pe numele lui Adrian Năstase a fost dată în ianuarie 2014, în dosarul „Zambaccian” în care fostul premier a fost găsit vinovat de luare de mită în formă continuată şi şantaj.

Adrian Năstase a stat la închisoare din 26 iunie 2012 până în 18 martie 2013, când a fost eliberat condiţionat, prin decizia Tribunalului Bucureşti.