Elena Udrea a fost supusă unui tir de întrebări incomode, adresate chiar de Denise Rifai, celebra jurnalistă cunoscută pentru modul direct și aprig prin care aborda toate „problemele” din platou.

Întrebarea 13 din emisiunea prezentată de Denise Rifai abordează o temă mai sensibilă și anume încarcerarea Elenei Udrea în Costa Rica, unde a fost nevoită să-și abandoneze și copilul „proaspăt născut”, de doar 10 zile.

Unde a fost detenția mai grea? România sau Costa Rica?

Categoric Costa Rica. Lăsasem acasă un copil de 10 zile. Nu știa să mănânce lapte praf. I-am lăsat pe stradă.

M-a ajutat că acolo erau foarte multe femei mame. În Costa Rica este interzis avortul. Ți se rupea sufletul să îi vezi la vizite cum veneau 3 -4 copii la mama lor, iar la final erau smulși din brațele acesteia.

Asta mi-a dat putere pentru că nu eram singură în această situație.

Întrebarea 14

Ce v-a spus mama dumenavoastră când v-a văzut în arest?

Mama es o femeie foarte puternică. nu cred că a plâns în public. A încercat mereu în public să arate că ăși controlează emoțiile, că este puternică. Evident că a suferit enorm. Doar acum pot să înțeleg cât poate suferi o mamă pentru copilul ei.

O mamă este mereu alături de copilul ei. Orice s-ar întâmpla. Când venea să mă viziteze încerca să mă încurajeze, însă eu nu aveam nevoie. Eram bine, eram puternică aici în România. În Costa Rica m-a putut vizita o singură dată.

Întrebarea 15

V-a fost rușine că ați purtat cătușe?

A nu, niciun moment. Pentru mine cătușele au fost simbolul luptei pe care o duceam. Am și spus că va veni o vreme în care mă voi mândri cu ele. Eu nu am greșit cât să port acele cătușe. Nu am grești atât de mult pentru lucrurile prin care am trecut în ultimii 5 ani.

Legea poate fi nedreaptă de multe ori. Eu nu am făcut rău nimănui. Nu a fost un motiv de rușine. A fost o dovadă că duc o luptă pentru ceea ce credeam.

Întrebarea 16

Cuma venit pe lume fiica dumneavoastră?

Eu îmi aduc aminte la superlativ totul. În realitate e greu. Eu am născut natural, cu dureri, dar nu a durat mult.

Am plecat la spital cu taxiul la 10 noaptea. A mers Alina Bica cu mine. Nu am avut haine pentru copil, nu eram pregătită. Nu am avut nici pijama. Cu toate astea îi dorești altceva. Te pregătești pentru așa ceva. Am ieșit de acolo și am plecat cu copilul în brațe, tot cu Alina, și cu toate astea a fost cel mai fericit moment din viața mea. Copilul a fost sănătos și minunat.

Întrebarea 17

V-a fost teamă că tatăl copilului dumneavoastră v-ar putea părăsi?

Nu. Îl cunoașteam. Știam ce caracter are. Am cerut să vin în țară. Nu voiam să mai stau acolo pentru că ne făcusem planuri să fim aici, copilul să stea acasă, să stea cu el, să stea cu mama.

Nu m-am temut niciun moment. Sunt sigură că este un bărbat care ar face față unor situații extrem de dificile.

În martie, Denise Rifai își dădea demisia de la Realitatea PLUS acuzând conducerea că nu i-a acordat libertatea editorială de care se bucura pe timpul lui Cozmin Gușă.

Jurnalista și-a anunțat fanii că va reveni pe micile ecrane atunci când își va găsi un proiect care să o mulțumească. Și, după câteva luni de pauză, de așteptări, de căutări, în sfârșit a apărut. Este vorba despre emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Emisiunea, realizată după un format internațional de succes, va aduce, începând chiar cu 6 octombrie în fața telespectatorilor personalități marcante din diferite domenii de activitate.

Sunt 40 de întrebări adresate unui invitat și două minute pentru a răspunde la fiecare dintre acestea, după cum a dezvăluit chiar Denise Rifai în emisiunea „Dosare de presă”.