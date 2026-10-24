Meciul disputat în etapa a 13-a din Superligă a adus o nouă bucurie pentru fanii arădeni și un nou motiv de îngrijorare pentru susținătorii grupării piteștene. UTA s-a impus pe terenul celor de la FC Argeș cu scorul de 1-0, consolidându-și poziția la mijlocul clasamentului.

Echipa oaspete a preluat inițiativa încă din minutele de debut ale întâlnirii. Prima avertizare la poarta gazdelor a venit în minutul 7, când Alin Roman a trimis un șut periculos, care a trecut la mică distanță de cadrul porții.

Presiunea exercitată de arădeni s-a materializat rapid pe tabela de marcaj. În minutul 17, Marius Coman a speculat excelent o oportunitate și a marcat singurul gol al partidei. Deși au dominat prima repriză și și-au creat mai multe situații favorabile, jucătorii antrenați de Adrian Mihalcea au intrat la cabine doar cu un avantaj minim.

Tehnicianul gazdelor, Bogdan Andone, a încercat să schimbe dinamica jocului la pauză și a efectuat trei modificări simultane. Cu toate acestea, tot oaspeții au fost mai aproape de gol imediat după reluare, prin lovitura de cap a lui Bădescu, care s-a scurs puțin pe lângă bara porții argeșene.

Replica gazdelor a fost palidă, una dintre puținele acțiuni periculoase aparținându-i lui Yanis Pîrvu, care a trimis un șut amenințător în minutul 57. Portarul Nikic s-a remarcat ulterior în minutul 67, când a reușit să scoată de sub bară o altă execuție bună a lui Alin Roman. Arădenii au mai ratat o ocazie clară în minutul 86, ratând șansa de a închide definitiv conturile.

Finalul de meci a adus tensiune în tabăra oaspeților. Mino Sota a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 90 și a fost eliminat, însă piteștenii nu au avut timpul necesar pentru a specula superioritatea numerică.

În urma acestui rezultat, UTA Arad acumulează 18 puncte și urcă pe locul 9 în clasament. De cealaltă parte, FC Argeș rămâne pe poziția a 13-a, cu doar 12 puncte, ajungând la o serie neagră de nouă partide consecutive fără victorie.

FC ARGEŞ: Nikic – Tofan, Borţa, Sadriu, Tiago Goncalves – I. Rădescu (Charpentier 69), Alagbe (S. Balaure 46), Y. Pîrvu – Micovschi (V. Raţă 46), Ricardo Matos (R. Moldoveanu 79), Dulcea (Luvambo 46). ANTRENOR: Bogdan Andone

UTA ARAD: M. Rosa – A. Ivanov, Ouaneh, R. Bădescu, Alomerovic – Mino Sota, A. Roman – El Sawy (Sinani 82), Papeau (Tzionis 68), Hakim Abdallah – M. Coman (Gueulette 90+1). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: Alagbe 45, V. Raţă 76, Sadriu 81, Borţa 90+2 / Mino Sota 54, A. Ivanov 79 Cartonaş roşu: Mino Sota (UTA Arad) min. 90 Arbitri: Gabriel Mihuleac - Adrian Vornicu, George Bogdan Duţă Arbitri VAR: Iulian Dima - Stelian-Constantin Slabu