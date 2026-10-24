Sport

UTA dă lovitura în Trivale. FC Argeș ajunge la nouă meciuri consecutive fără victorie în Superligă

UTA dă lovitura în Trivale. FC Argeș ajunge la nouă meciuri consecutive fără victorie în Superligăsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Meciul disputat în etapa a 13-a din Superligă a adus o nouă bucurie pentru fanii arădeni și un nou motiv de îngrijorare pentru susținătorii grupării piteștene. UTA s-a impus pe terenul celor de la FC Argeș cu scorul de 1-0, consolidându-și poziția la mijlocul clasamentului.

Echipa oaspete a preluat inițiativa încă din minutele de debut ale întâlnirii. Prima avertizare la poarta gazdelor a venit în minutul 7, când Alin Roman a trimis un șut periculos, care a trecut la mică distanță de cadrul porții.

UTA dă lovitura în Trivale. FC Argeș ajunge la nouă meciuri consecutive fără victorie în Superligă

Presiunea exercitată de arădeni s-a materializat rapid pe tabela de marcaj. În minutul 17, Marius Coman a speculat excelent o oportunitate și a marcat singurul gol al partidei. Deși au dominat prima repriză și și-au creat mai multe situații favorabile, jucătorii antrenați de Adrian Mihalcea au intrat la cabine doar cu un avantaj minim.

Tehnicianul gazdelor, Bogdan Andone, a încercat să schimbe dinamica jocului la pauză și a efectuat trei modificări simultane. Cu toate acestea, tot oaspeții au fost mai aproape de gol imediat după reluare, prin lovitura de cap a lui Bădescu, care s-a scurs puțin pe lângă bara porții argeșene.

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Fotbal. Sursa foto: Freepik

Oaspeții au rezistat pe final chiar și în inferioritate numerică

Replica gazdelor a fost palidă, una dintre puținele acțiuni periculoase aparținându-i lui Yanis Pîrvu, care a trimis un șut amenințător în minutul 57. Portarul Nikic s-a remarcat ulterior în minutul 67, când a reușit să scoată de sub bară o altă execuție bună a lui Alin Roman. Arădenii au mai ratat o ocazie clară în minutul 86, ratând șansa de a închide definitiv conturile.

Finalul de meci a adus tensiune în tabăra oaspeților. Mino Sota a încasat al doilea cartonaș galben în minutul 90 și a fost eliminat, însă piteștenii nu au avut timpul necesar pentru a specula superioritatea numerică.

În urma acestui rezultat, UTA Arad acumulează 18 puncte și urcă pe locul 9 în clasament. De cealaltă parte, FC Argeș rămâne pe poziția a 13-a, cu doar 12 puncte, ajungând la o serie neagră de nouă partide consecutive fără victorie.

Caseta tehnică a meciului

FC ARGEŞ: Nikic – Tofan, Borţa, Sadriu, Tiago Goncalves – I. Rădescu (Charpentier 69), Alagbe (S. Balaure 46), Y. Pîrvu – Micovschi (V. Raţă 46), Ricardo Matos (R. Moldoveanu 79), Dulcea (Luvambo 46). ANTRENOR: Bogdan Andone

UTA ARAD: M. Rosa – A. Ivanov, Ouaneh, R. Bădescu, Alomerovic – Mino Sota, A. Roman – El Sawy (Sinani 82), Papeau (Tzionis 68), Hakim Abdallah – M. Coman (Gueulette 90+1). ANTRENOR: Adrian Mihalcea

Cartonaşe galbene: Alagbe 45, V. Raţă 76, Sadriu 81, Borţa 90+2 / Mino Sota 54, A. Ivanov 79 Cartonaş roşu: Mino Sota (UTA Arad) min. 90 Arbitri: Gabriel Mihuleac - Adrian Vornicu, George Bogdan Duţă Arbitri VAR: Iulian Dima - Stelian-Constantin Slabu

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