Superliga. Petrolul a câștigat la Botoșani, după o dublă spectaculoasă a lui Rodrigo Martins: 3-1
- Maria Dima
- 23 octombrie 2026, 22:21
Petrolul Ploiești a învins FC Botoșani cu 3-1, vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă. Rodrigo Martins a marcat de două ori, iar Mario Ioniță a înscris primul său gol în prima ligă, într-o partidă în care ambele echipe au încheiat cu câte un jucător eliminat.
Rodrigo Martins a marcat de două ori
Portughezul Rodrigo Martins a deschis scorul în minutul 27, cu o scăriță peste portarul Giannis Anestis. Petrolul și-a mărit avantajul în minutul 39, când Mario Ioniță a înscris de la aproximativ 16 metri, după ce Sergiu Hanca trimisese mingea în bară. Pentru Ioniță, acesta a fost primul gol marcat în Superligă.
Martins a reușit dubla în minutul 54, cu un lob trimis de la circa 22 de metri, ducând scorul la 3-0 pentru formația ploieșteană.
FC Botoșani a redus din diferență în minutul 65, prin Andrei Dumiter. Atacantul a profitat de o minge bâlbâită de portarul Lukas Zima și a înscris golul gazdelor.
Petrolul a fost aproape de a-și reface avantajul de trei goluri în minutul 69, când lovitura de cap a lui Lucho Vega a trimis mingea în bară.
Două cartonașe roșii în finalul partidei
Ambele echipe au rămas în inferioritate numerică. Narcis Ilaş, de la FC Botoșani, a fost eliminat în minutul 83, după ce l-a lovit cu piciorul pe Leo Teixeira.
Rodrigo Martins a primit cartonașul roșu în minutul 90+7, după ce fusese schimbat, pentru proteste. Potrivit informațiilor din relatarea partidei, acesta își va ispăși suspendarea în meciul din Cupa României.
Un alt moment al partidei s-a petrecut în minutul 46, când Zoran Mitrov, de la FC Botoșani, l-a lovit pe Paul Papp cu gheata în față, fără să primească nici măcar cartonaș galben.
FC Botoșani nu mai pierduse acasă din martie
Înaintea partidei cu Petrolul, FC Botoșani nu mai pierduse pe teren propriu în campionat din 7 martie 2026, când fusese învinsă chiar de formația ploieșteană, cu 1-0, pe stadionul Municipal din Botoșani, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.
După acel meci, moldovenii obținuseră acasă șase victorii și patru rezultate de egalitate.
Petrolul și FC Botoșani s-au întâlnit de 21 de ori în principala competiție internă. Formația moldoveană a câștigat cinci partide, echipa prahoveană s-a impus de 13 ori, iar alte trei confruntări s-au încheiat la egalitate.
FC Botoșani – FC Petrolul Ploiești 1-3 (0-2)
Stadion: Municipal, Botoșani
Marcatori: Andrei Dumiter (65), respectiv Rodrigo Martins (27, 54) și Mario Ioniță (39).
Cartonașe roșii: Narcis Ilaş (FC Botoșani), minutul 83; Rodrigo Martins (Petrolul), minutul 90+7.
Arbitru: Marcel Bîrsan (București).
Arbitri asistenți: Nicușor Florentin Marin (Suseni, Argeș) și Cosmin Vatamanu (București).
Al patrulea oficial: Vlad Mircea Baban (Iași).
Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București).
Arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava).
Observatori: Vladimir Costin Urzică (Piatra Neamț) – CCA; Ioan Mironaș (Piatra Neamț) – LPF.