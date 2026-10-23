Petrolul Ploiești a învins FC Botoșani cu 3-1, vineri seara, în deplasare, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă. Rodrigo Martins a marcat de două ori, iar Mario Ioniță a înscris primul său gol în prima ligă, într-o partidă în care ambele echipe au încheiat cu câte un jucător eliminat.

Portughezul Rodrigo Martins a deschis scorul în minutul 27, cu o scăriță peste portarul Giannis Anestis. Petrolul și-a mărit avantajul în minutul 39, când Mario Ioniță a înscris de la aproximativ 16 metri, după ce Sergiu Hanca trimisese mingea în bară. Pentru Ioniță, acesta a fost primul gol marcat în Superligă.

Martins a reușit dubla în minutul 54, cu un lob trimis de la circa 22 de metri, ducând scorul la 3-0 pentru formația ploieșteană.

FC Botoșani a redus din diferență în minutul 65, prin Andrei Dumiter. Atacantul a profitat de o minge bâlbâită de portarul Lukas Zima și a înscris golul gazdelor.

Petrolul a fost aproape de a-și reface avantajul de trei goluri în minutul 69, când lovitura de cap a lui Lucho Vega a trimis mingea în bară.

Ambele echipe au rămas în inferioritate numerică. Narcis Ilaş, de la FC Botoșani, a fost eliminat în minutul 83, după ce l-a lovit cu piciorul pe Leo Teixeira.

Rodrigo Martins a primit cartonașul roșu în minutul 90+7, după ce fusese schimbat, pentru proteste. Potrivit informațiilor din relatarea partidei, acesta își va ispăși suspendarea în meciul din Cupa României.

Un alt moment al partidei s-a petrecut în minutul 46, când Zoran Mitrov, de la FC Botoșani, l-a lovit pe Paul Papp cu gheata în față, fără să primească nici măcar cartonaș galben.

Înaintea partidei cu Petrolul, FC Botoșani nu mai pierduse pe teren propriu în campionat din 7 martie 2026, când fusese învinsă chiar de formația ploieșteană, cu 1-0, pe stadionul Municipal din Botoșani, potrivit site-ului Ligii Profesioniste de Fotbal.

După acel meci, moldovenii obținuseră acasă șase victorii și patru rezultate de egalitate.

Petrolul și FC Botoșani s-au întâlnit de 21 de ori în principala competiție internă. Formația moldoveană a câștigat cinci partide, echipa prahoveană s-a impus de 13 ori, iar alte trei confruntări s-au încheiat la egalitate.

Stadion: Municipal, Botoșani

Marcatori: Andrei Dumiter (65), respectiv Rodrigo Martins (27, 54) și Mario Ioniță (39).

Cartonașe roșii: Narcis Ilaş (FC Botoșani), minutul 83; Rodrigo Martins (Petrolul), minutul 90+7.

Arbitru: Marcel Bîrsan (București).

Arbitri asistenți: Nicușor Florentin Marin (Suseni, Argeș) și Cosmin Vatamanu (București).

Al patrulea oficial: Vlad Mircea Baban (Iași).

Arbitru video: Bogdan Dumitrache (București).

Arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava).

Observatori: Vladimir Costin Urzică (Piatra Neamț) – CCA; Ioan Mironaș (Piatra Neamț) – LPF.