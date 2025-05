Sport UTA Arad - Petrolul, 2-0. Prahovenii, sub amenințarea barajului







UTA Arad a reușit să se impună pe teren propriu, scor 2-0, în fața Petrolului Ploiești, într-un meci disputat luni, 5 mai, pe stadionul „Francisc Neuman”, în cadrul etapei a șaptea din play-out-ul SuperLigii.

Această victorie le permite arădenilor să urce pe locul 6, cu 27 de puncte, depășind astfel FC Botoșani, care coboară pe loc de baraj. Petrolul rămâne pe locul 5, cu 28 de puncte.

Decizii VAR și goluri spectaculoase

Prima repriză a fost una echilibrată, cu ocazii de ambele părți.

Petrolul Ploiești a fost aproape de a deschide scorul în minutul 35, prin Irobiso, însă reușita acestuia a fost anulată după intervenția VAR, care a semnalat o poziție neregulamentară.

În partea secundă, UTA Arad a ieșit mult mai motivată de la vestiare și a reușit să deschidă scorul în minutul 59, prin Poulolo, care a înscris cu o lovitură de cap bine plasată.

Diferența a fost majorată rapid, în minutul 67, de Zsori, care a stabilit scorul final, 2-0.

Ce a spus Mircea Rednic

Antrenorul UTA Arad, Mircea Rednic, a declarat după meci că victoria împotriva Petrolului era esențială pentru echipă, atât din punct de vedere al clasamentului, cât și al moralului jucătorilor.

„Am avut nevoie de această victorie pentru moralul echipei. Am jucat bine, am fost agresivi și am reușit să ne impunem.

Este important să continuăm pe această linie și să evităm orice emoții legate de baraj”, a spus Rednic.

Pentru Petrolul Ploiești, această înfrângere vine după un alt eșec suferit în etapa precedentă, 0-1 cu Farul Constanța.

Echipa antrenată de Mehmet Topal trebuie să găsească rapid soluții pentru a reveni pe un parcurs pozitiv, având în vedere că se află într-o zonă periculoasă a clasamentului.