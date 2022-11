USR și disonanța cognitivă: Cătălin Drulă versus Cătălin Predoiu

Am explicat și argumentat adesea faptul că MCV a fost o aberație de la început. Nu pentru că România nu ar fi avut nevoie de monitorizare, ci pentru că a fost un experiment prost pregătit și prost implementat, fără instrumente de cuantificare, iar capacitatea birocrației europene de a face face evaluări obiective era extrem de scăzută. În plus, permeabilitatea funcționarilor bruxelezi la prostii de sorginte oengistă a fost maximă, dovadă absența din rapoarte a abuzurilor care au demolat societatea în regimul Băsescu.

În acest context, în mai puțin de șase luni, Cătălin Predoiu si echipa sa de la Ministerul Justiției au reușit un maraton la finalul căruia au armonizat și împăcat toți stake-holderii domeniului, reușind să smulgă, chiar post-factum, validarea CONSULTATIVĂ a Comisiei de la Veneția, și anunțul propunerii de ridicare a MCV.

Probabil nu se aștepta nimeni ca „oamenii noi” să felicite pe ministrul liberal, măcar pentru că „salvatorii” sunt în opoziție. Totuși, în pofida faptului că lecturile din domeniul judiciar ale lui Drulă, Ion et Co. s-au oprit la celebrele dosare penale de mare corupție „Capra cu trei iezi” și „Ursul păcălit de vulpe”, hermeneutica declarațiilor liderului USR e aproape imposibil de descifrat: „Comisia Europeană a recomandat azi ridicarea MCV pentru România, la trei ani distanță după ce a făcut aceeași recomandare pentru Bulgaria. Așa cum spune însă și Comisia, regimul Iohannis nu scapă de monitorizarea europeană. Am putea spune chiar că lucrurile devin mai grave pentru noi cu această guvernare iresponsabilă.”

Pe de o parte, se vede din avion corupția din Bulgaria, deși vecinilor li s-a ridicat mai devreme mecanismul. Deci iată încă un argument pentru injustețea procedurii. Pe de alta, România va fi montorizată, la fel ca TOATE ȚĂRILE UE, inclusiv Bulgaria sau Germania, prin mecanismul Statului de Drept.

În fine, ce legătură are Klaus Iohannis cu toată povestea, exceptând faptul că, în mod unic și excepțional, a luat o decizie excelentă prin propunerea de la Justiție? Mai precis, a susținut un om pregătit, cu multă minte, vastă experiență, dar și școală? Comparați-l pe Cătălin Predoiu cu celelalte eșecuri prezidențiale, de la Dacian Cioloș la Florin Cîțu, sau de la Sorin Câmpeanu la urmașa acestuia – nu-i rețin numele, însă e o doamnă care a făcut o plecăciune demnă de scopuri mai nobile – și veți vedea că președintele poate fi chiar lăudat în acest caz.

Prin urmare, e de neînțeles de ce apare numele său în elucubrația lui Cătălin Drulă.

Absurdul situației mi-a amintit de celebrele bancuri despre „drulăii” care latră în mișcare de dincolo de gard, până când acesta se termină și ajung față în față cu „victima”. Se potolesc până gardul reîncepe. La fel ca în această situație, oamenii precum Cătălin Predoiu nu latră înapoi la „drulăi”. Pur și simplu nu merită.