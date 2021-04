Ghinion: președintele Klaus Iohannis a semnat chiar cum decizia de numire a premierului Florin Cîțu drept ministru interimar al Sănătății. Ceea ce aruncă în aer scenariile la care brodează de ore în șir liderii USR-PLUS.

Liderii progresiști induc de câteva ore pe spațiul public, “pe surse”, informația că l-ar dori pe Ludovic Orban premier în locul lui Florin Cîțu, drept condiție de a rămâne la guvernare. Schimbarea premierului înseamnă schimbarea întregului Guvern. Respectiv blocarea gestionării crizelor pandemice și economice. Dar și a României până se votează un nou Guvern. Proces politic care ar putea dura cel puțin două săptămâni.

Șantajul USR-PLUS: Orban în locul lui Cîțu. Altfel, rupem coaliția

Practic, Dan Barna și Dacian Cioloș susținuți de parlamentarii USR și PLUS caută să-și acopere imaginea de perdanți politici în urma demiterii ministrului Sănătății. Cum? Prin aruncarea “pisicii” în curtea PNL. Pe “surse” au anunțat că singura condiție pentru a nu ieși de la guvernare este aceea ca PNL să-l schimbe pe Florin Cîțu din funcția de premier, cu Ludovic Orban.

“Exlus!” au ripostat public în după-masa aceasta prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan și vicepreședintele PNL, senatorul Virgil Guran, persoană foarte apropiată a președintelui PNL.

“Cîțu se bucură de susținerea totală a președintelui Iohannis”

“Nu se pune problema ca PNL să-l schimbe pe Florin Cîțu din funcția de premier. Președintele Iohannis nu are în vedere schimbarea lui Cîțu. El îl susține pe Florin Cîțu în funcția de premier așa cum îl susține și pe Ludovic Orban în funcția de președinte al Camerei Deputaților. Cîțu se bucură de susținerea totală a președintelui Iohannis. Nu se pune problema nici ca USR-PLUS să părăsească guvernarea” a declarat astăzi Rareș Bogdan. Prim-vicepreședintele liberal este cunoscut ca fiind un apropiat al șefului statului.

România are trei crize de gestionat: sanitară, economică și geo-politică

Rareș Bogdan a insistat asupra faptului că acum România are de rezolvat trei crize: una sanitară, criza economică generată de pandemie și criza geo-politică determinată și de covid 19 dar și de tensiunile de la granițele României în urma tulburărilor dintre Ucraina și Rusia în care s-au implicat UE, NATO și SUA. Crize care afectează România. Dar care sunt ignorate de liderii progresiști.

Virgil Guran: “Nici vorbă despre schimbarea lui Cîțu”

Și vicepreședintele PNL Virgil Guran a respins ferm scenariul indus de USR-PLUS privind o posibilă schimbare a lui Florin Cîțu cu Ludovic Orban în funcția de premier: “Am vorbit chiar acum cu președintele PNL, Ludovic Orban. Nici vorbă despre așa ceva! Important pentru PNL și pentru președintele Iohannis este gestionarea crizei de pandemie. Premierul Cîțu a luat o decizie normală când l-a demis pe Vlad Voiculescu. Mă bazez pe faptul că avem suficientă minte la nivelul coaliției pentru a menține echilibrul guvernării în România”.

Astăzi la prânz și președintele PNL, Ludovic Orban a exclus varianta schimbării lui Florin Cîțu din funcția de premier. Orban a precizat că premierul PNL este susținut și de președintele Iohannis.

Anca Dragu, lider al PLUS: “Nu se pune problema să ieșim de la guvernare”

Liderul PLUS Anca Dragu, președinta Senatului a fost evazivă când a fost întrebată dacă este adevărat că șefii USR-PLUS vor părăsi guvernarea în cazul în care premierul Florin Cîțu este menținut în funcția de premier de PNL și de președintele Iohannis. Și dacă nu este înlocuit cu Ludovic Orban, așa cum propun “pe surse” liderii progresiști: “Noi credem în această coaliție. Am spus doar că nu îl mai susținem pe Florin Cîțu. Nu se pune problema să ieșim de la guvernare. Nu mai avem încredere în premierul Cîțu pentru că demiterea lui Vlad Voiculescu a fost o decizie unilaterală. Ea trebuia discutată în coaliție. Eu vreau să ne așezăm la masă și să discutăm” a declarat liderul PLUS, Anca Dragu.

Hop și PSD: “Nu vom susține în Parlament un guvern condus de PNL sau USR-PLUS”

Liderii PSD nu au scăpat prilejul de a folosi zvonistica ridicată de liderii USR-PLUS care adâncește criza politică: “PSD nu va susține din Parlament nici un guvern minoritar PNL. PSD nu va susține nici un guvern condus de PNL sau de USR-Plus. PSD exclude categoric orice scenariu de acest fel. Dacă Iohannis nu e în stare să își facă treaba de mediator, singura soluție este să ne întoarcem la popor prin alegeri anticipate” a anunțat PSD printr-un Comunicat de presă.

La ora aceasta, liderii USR și PLUS încearcă să stabilească cine va fi noul ministru al Sănătății. Mai precis, care dintre cele două partide să-l propună. Vlad Voiculescu este membru PLUS dar USR are pregătit un candidat serios pentru această funcție. Pe deputatul Adrian Wiener, doctor și manager de spital.

Dacian Cioloș este blocat în casă din cauza Covid

Dacian Cioloș nu poate controla criza politică direct din mijlocul colegilor săi. Este blocat în casă din cauză că s-a îmbolnăvit de Covid: “Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală și nu pot interveni public. Dragoș Tudorache, președintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare.” a anunțat pe FB președintele PLUS. Din partea PLUS nu au fost lansate deocamdată nume de posibili candidați la funcția de ministru al Sănătății. La împărțirea politică a ministerelor, PLUS este cel care și-a adjudecat această funcție.