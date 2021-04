Alianța USR PLUS va boicota ședința de guvern anunțată de premierul Cîțu pentru joi. Însă este doar primul pas dintr-o mișcare mai amplă, miniștrii alianței politice urmând să boicoteze toate ședințele de guvern atât timp cât cabinetul va fi condus de Florin Cîțu.

Liderii USR PLUS au luat o nouă decizie radicală, după cea din cursul zilei de miercuri, când președintele USR, Dan Barna, a anunţat că premierul nu mai are susţinerea celor două formaţiuni politice. În consecință, cât timp liberalul rămâne prim-ministru, toți miniştrii care sunt membri USR PLUS nu vor mai participa la şedinţele Executivului, au decis miercuri seara liderii acestei alianţe, relatează Antena 3.

USR PLUS nu va renunța la portofoliul Sănătății

Pe de altă parte, susțin sursele Digi 24, USR PLUS și-a dorit foarte mult portofoliul la Sănătate încă din debutul negocierilor din decembrie, când s-a constituit actuala coaliție de guvernare. Prin urmare nu va renunța la acest portofoliu. Numele cel mai vehiculat de USR ca înlocuitor al lui Voiculescu este Adrian Wiener, medic de profesie și manager al SJ Arad.

Alianţa USR PLUS are un vicepremier, Dan Barna, şi 5 miniştri titulari de portofolii: Stelian Ion (Justiţie), Claudiu Năsui (Economie), Cătălin Drulă (Transporturi), Cristian Ghinea (Investiţii şi Proiecte Europene), Ciprian Teleman (Cercetare, Inovare, Digitalizare).

Stelian Ion: Coaliția merge mai departe. Ideea că ne oprim acum nu poate fi acceptată

Pe de altă parte, ministrul Justiţiei, Stelian (USR) a negat indirect, tot miercuri, un boicot al USR PLUS. Acesta a precizat că în opinia sa coaliţia guvernamentală va merge mai departe, “ideea de a se opri acum neputând fi acceptată”,

“Coaliţia merge mai departe. Este un moment foarte neplăcut şi foarte dificil. Semnalul de alarmă a fost tras de preşedintele USR, Dan Barna, de preşedintele PLUS, Dacian Cioloş. Sunt chestiuni care trebuie să îşi găsească rezolvarea în perioada următoare, dar ideea că ne oprim acum nu poate fi acceptată. (…) Decizia de astăzi m-a surprins. Am fost dezamăgit. (…)”, a afirmat Stelian Ion la Senat, potrivit Agerpres.

Potrivit actualului ministru al Justiţiei, “o problemă de coaliţie trebuie discutată în coaliţie. Ieşiri separate şi a turma gaz pe foc nu duc nicăieri. (…) Nu există o discuţie acum în USR şi în PLUS pe tema cine să fie ministru. Ministru ar fi trebuit să fie în continuare Vlad Voiculescu, pentru că aşa a fost discuţia în coaliţie”, a susţinut ministrul USR. În opinia sa, Vlad Voiculescu a fost supus unui “linşaj mediatic”.

Premier: Gestionarea pandemiei rămâne prioritatea mandatului meu

Informaţia privind boicotul de către miniștrii USR al şedinţelor de Guvern conduse de Florin Cîţu a venit practic simultan cu știrea că actualul prim-ministru a preluat interimatul la Ministerul Sănătăţii.

Imediat după ce a anunțat public că președintele Iohannis a acceptat numirea sa ca interimar la Sănătate, premierul a precizat că joi va urma o ședință de guvern, în cadrul căreia vor fi adoptate acte normative foarte importante. De asemenea, Cîțu a reiterat joi seară, într-o scurtă declarație de miercuri seară, că “gestionarea pandemiei rămâne prioritatea mandatului său de premier”.