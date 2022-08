Ursula von der Leyen, soluții pentru a economisi energie. Cetățenii UE sunt îndemnați să-şi schimbe electrocasnicele vechi

Ursula von der Leyen a îndemnat ţările membre ale Uniunii Europene să investească în energii regenerabile pentru a spori independența blocului comunitar de gazele ruseşti, iar gospodăriile să-şi înlocuiască aparatele electrocasnice cu unele moderne care au consum redus.

„Scăderea temperaturii de încălzire acasă cu doar 1°C poate economisi aproximativ 7% din consumul de energie pe parcursul unui an. Sunt încurajată să văd că mai multe state membre ale UE introduc măsuri pentru optimizarea încălzirii. Acest lucru ne va ajuta să ne îndeplinim împreună obiectivul comun de 15%”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

Preşedinta Comisiei Europene a salutat faptul că ţări membre ale UE precum Spania, Slovenia, Italia sau Bulgaria au introdus măsuri inteligente, cum ar fi restricționări privind consumul de aer condiționat sau a agentului termic „pentru că toţi avem un rol de jucat”.

Totodată a îndemnat la reducerea consumului de energie prin înlocuirea aparatelor ineficiente cu echivalentele lor mai eficiente, ceea ce ar ar economisi 1.037 terawatt-oră (TWh) pe an (mai mult decât consumă Ţările de Jos într-un an).

Across the EU smart ways to save energy are being introduced.

Slightly higher temperatures for air conditioning, for example, bring impressive results.

Good that Member States like 🇪🇸🇨🇿🇸🇮 are including such measures in their plans.

Together, we save energy for a safe winter. pic.twitter.com/ZxEKP6z6Cd

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 17, 2022