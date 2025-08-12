EVZ Special

Urmează o furtună economică! Omul care te învață cum să îți protejezi averea. Esențial

  • Maria Dima
  • 12 august 2025, 12:00
Urmează o furtună economică! Omul care te învață cum să îți protejezi averea. EsențialSursa foto: EVZ
Comentează știrea

Invitatul de astăzi al podcastului ”Esențial” este Charles Nakouzi, CFA și welth manager. În podcastul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, invitatul analizează contextual economic local și regional și explică cum trebuie să ne pregătim pentru furtuna economică în care pare că am intrat.

Charles Nakouzi este specializat în managementul averilor și com afla de la el ce presupune asta și cum îți poți optimiza sau amâna plata taxelor sau cum poți diminua dobânzile la bănci.

Urmăriți emisiunea pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro.

Cum a ajuns Loredana Groza celebră. Povestea unei artiste nonconformiste
Cum a ajuns Loredana Groza celebră. Povestea unei artiste nonconformiste
Exclusiv. Aeroportul Tulcea, gaură în buget. Doar 8 pasageri la 60 de angajați, într-un an
Exclusiv. Aeroportul Tulcea, gaură în buget. Doar 8 pasageri la 60 de angajați, într-un an
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:57 - Dragoste, afaceri și scandaluri. Femeile din viața lui Donald Trump
14:45 - Cum a ajuns Loredana Groza celebră. Povestea unei artiste nonconformiste
14:34 - Percheziții de amploare într-un dosar de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Video
14:24 - Exclusiv. Aeroportul Tulcea, gaură în buget. Doar 8 pasageri la 60 de angajați, într-un an
14:10 - Cetățenie română pentru ruși, contra bani. Doi bărbați condamnați pentru trafic de influență
14:02 - Povești din epoca comunistă. Cum l-a salvat rock-ul pe Cristi Minculescu

Proiecte speciale