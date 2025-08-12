EVZ Special Urmează o furtună economică! Omul care te învață cum să îți protejezi averea. Esențial







Invitatul de astăzi al podcastului ”Esențial” este Charles Nakouzi, CFA și welth manager. În podcastul realizat de Sorin Andreiana, redactor șef al revistei Capital, invitatul analizează contextual economic local și regional și explică cum trebuie să ne pregătim pentru furtuna economică în care pare că am intrat.

Charles Nakouzi este specializat în managementul averilor și com afla de la el ce presupune asta și cum îți poți optimiza sau amâna plata taxelor sau cum poți diminua dobânzile la bănci.

Urmăriți emisiunea pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro.