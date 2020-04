Sâmbătă noaptea, în jurul orei 23,30, polițiștii din Foeni au semnalizat un autoturism să oprească, pentru un control de rutină. Cum șoferul a apăsat accelerația, oamenii legii au pornit în urmărire, reușind să blocheze mașina la marginea localității. Ce a urmat pare desprins dintr-un film de acțiune. Întreaga întâmplare a fost relatată pe pagina sa de Facebook, de unul din polițiștii implicați.

”Au coborât din autoturism, albii pasageri fiind sub influența alcoolului, au început să amenințe cu moartea pe colegii noștri dupa care au aruncat cu bucăți de moloz de pe marginea drumului în direcția polițiștilor. Ag. Tose și A.s. Radonici, au folosit armele din dotare, au executat focuri de avertisment în plan vertical. Persoanele în cauză nu s-au intimidat deloc, sau urcat la volanul autoturismului, și au intrat într-o curte din apropiere.

Am ajuns la fața locului împreună cu colegul meu de patrulă și am început de îndată cercetările în zonă, pe câmpul din spatele casei, unde s-au baricadat. În întuneric, pe câmp cu lanterna în mână și pistolul în cealaltă mână, am simțit adrenalina care îmi trecea din cap până în picioare. Simțeam că sunt în apropiere de noi, vizibilitatea fiind redusă nu am renunțat la căutări.

Am primit sprijin și din partea unei patrule de la Poliția de Frontieră, am identificat autoturismul ascuns pe câmp și am avut deosebita onoare să pun mâna personal pe cel în cauză care mi-a ultragiat colegii, ascuns într-o tufă pe câmp, după care l-am somat și l-am încătușat.

Nu a opus rezistență, nu a fost nevoie de folosirea forței. În câteva minute, din verificări, cu experiența domnului Asp. Mureșan G., l-am identificat și pe fratele acestuia care a ultragiat polițiștii, în imediata apropiere a locului cu incidentul.

Ambii au fost conduși la sediul poliției din Peciu Nou, șoferul a avut o alcolemie de 0,48mg în aerul expirat și a refuzat prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcolemiei la Spitalul Județean din Timișoara. Ambii sunt recidiviști cu numeroase antecedente penale fiind prezentați procurorului cu propunere de arestare preventivă. Împreună cu colegii mei care au dat dovadă de curaj, am acționat cu toții cum scrie la carte”, a relatat polițistul Valer Kovacs.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Evz.ro că pe numele celor doi bărbați, de 49, respectiv 53 de ani, a fost deschis dosar penal pentru ultraj. În plus, bărbatul de 49 de ani va fi cercetat și pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a poseda permis, dar și pentru refuzul prelevării de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, amândoi bărbații au fost amendați și cu câte 20.000 de lei, pentru nerespectarea restricțiilor de circulație pe durata stării de urgență.

Sursa foto: Facebook / Kovacs Valer