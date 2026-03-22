Urmărire ca în filme în Elveția. Un suspect român s-a urcat pe o macara ca să scape de poliție

Autoritățile din Elveția au intervenit vineri seară în localitatea Diepoldsau, după ce au fost sesizate cu privire la un posibil furt în desfășurare la sediul unei companii. Situația a degenerat rapid într-o urmărire complexă, în care polițiștii cantonali din St. Gallen, sprijiniți de structuri vamale, au încercuit zona și au încercat să oprească mai mulți suspecți, potrivitrheintaler.ch.

Potrivit informațiilor comunicate de presa locală, la sosirea echipajelor de intervenție, doi dintre bărbații vizați au fost reținuți fără incidente majore. Al treilea suspect a reușit inițial să se desprindă de perimetru și a ales o metodă neobișnuită de a se sustrage capturării.

Acesta s-a urcat pe o macara aflată în apropiere, escaladând structura metalică până la o înălțime de aproximativ 20 de metri. Bărbatul a ajuns inclusiv pe zona superioară a utilajului, în dreptul contragreutății, ceea ce a crescut considerabil riscul unei căderi.

Din cauza pericolului evident, autoritățile au solicitat sprijin suplimentar, fiind mobilizate echipe de pompieri și salvatori specializați în intervenții la înălțime. Zona a fost securizată, iar intervenția s-a desfășurat sub supraveghere atentă, pentru a evita orice accident.

După o perioadă de negocieri cu polițiștii aflați la sol, bărbatul a fost convins să coboare în siguranță. Imediat după ce a revenit la sol, acesta a fost imobilizat și reținut de forțele de ordine.

Anchetatorii elvețieni au stabilit că cei trei suspecți sunt cetățeni români, cu vârste de 29, 35 și 39 de ani, niciunul neavând domiciliu stabil în Elveția. De asemenea, unul dintre ei figura deja în bazele de date ale poliției, fiind dat în urmărire înainte de incident.

Investigațiile au mai indicat că grupul ar fi fost implicat într-o tentativă similară în noaptea precedentă, când ar fi încercat să pătrundă prin forțarea unui rulou de protecție și spargerea unui geam al aceleiași unități.

Deocamdată, nu a fost confirmat oficial dacă bunuri au fost sustrase în timpul acțiunii sau al tentativei anterioare, iar autoritățile continuă cercetările pentru stabilirea exactă a faptelor și a rolului fiecărei persoane implicate.