Omul de afaceri Dragoș Săvulescu a postat un mesaj virulent, adresat presei din România. Fostul acționar de la Dinamo a vorbit despre situația în care se află și a explicat pe contul de Facebook de ce nu este extrădat în țară.

„Din nou, un mesaj la general adresat presei ridicole din Romania. Hai sa va luminez, ca sunteti praf:

I. Cand m-am prezentat in fata autoritatilor italiene, in Ianuarie, am stat in arest O ZI, nu o saptamana! Dupa o saptamana ati aflat voi, e o mare diferenta!

II. Nu sunt un criminal, sunt un om care lupta pentru justitie si pentru propria viata, in conditiile in care o mare nedreptate mi s-a facut! Si sunt un invingator!

Pedeapsa a fost redusă semificativ

III. Cel mai important lucru pe care vi-l transmit acum in premiera!! = Spre disperarea securicilor dintre voi, va anunt oficial ca extradarea mea in Romania a fost respinsa inca de acum o luna si jumatate, iar sentinta de condamnare a devenit o sentinta italiana si urmeaza a se executa in Italia, conform legii italiene. Tot conform legii italiene, pedeapsa a fost redusa semnificativ si a devenit pedeapsa alternativa la pedeapsa cu inchisoarea. Mai pe romaneste – “cu suspendare”. Hotararea este definitiva”, a scris Săvulescu. El a continuat:

„IV. Ministerul Justitiei stie foarte bine acest fapt, pentru ca i s-a comunicat oficial inca de acum cateva saptamani. Dar evident ca nu spune nimic! De ce?? Simplu – acest Minister al “Justitiei” nu doreste ca oamenii fugariti de “justitie” din Romania sa afle despre succesul meu aici si sa cunoasca faptul ca isi pot gasi dreptatea in afara tarii, departe de Sistemul de “justitie” injust si criminal care guverneaza “justitia”romana!

Singurele stiri pe care doresc sa le faca cunoscute public sunt cele conform carora au prins , au adus inapoi in tara si au inchis pe cineva, pentru a provoca FRICA. Nu vor sa faca cunoscuta stirea propriului lor esec, ca in cazul meu!!