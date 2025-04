Unul din cei mai temuţi criminali din Republica Moldova a scăpat de închisoarea pe viaţă. Cum a fost posibil. Document

Unul din cei mai temuţi interlopi din Republica Moldova, Alexandr Sinigur, alias Sinii (Vânătul n.r), cu cel puţin trei omoruri la activ, a scăpat de detenţia pe viaţă. Acesta a ieşit din închisoare printr-o încheiere emisă în sediul Rezina a Judecătoriei Orhei.

Alexandr Sinigur a mai fost eliberat odată din sala de judecată, cu 24 de ani în urmă, având interdicţia de a nu părăsi localitatea. Ca timp de câţiva ani, până a fi reţinut din nou, în 2025, Sinigur să comită încă cel puţin două omoruri cu o cruzime deosebită.

Alexandr Sinegur este unul din liderii grupării criminale „Iujnaia” (de sud, n.r. ), care a ţinut mai mulţi ani în teroare sudul Ucrainei şi al Republicii Moldova. Gruparea era înfrăţită cu comunitatea criminală a hoţului în lege Ion Guşan, alias Nicu Patron, originar din Republica Moldova. Gruparea activează de mai mulţi ani pe teritoriul celor două state despărţite de Prut.

În România se pierd urmele lui Oleg Popescu, liderul principal al gtupării de ucigaşi plătiţi „Iujnaia”.

EvZ a constatat că eliberarea lui Sinii a fost pregătită timp de câţiva ani. La 27 februarie 2020, avocaţii lui Sinigur s-au adresat în Judecătoria Orhei plângerea privind condiţiile inumane de detenţie. Legislaţia moldovenească prevede micşorarea termenului de detenţie cu trei zile pentru fiecare zi petrecută în condiţii inumane.

Schema, prin care au ieşit la libertate mai mulţi interlopi notorii, dar şi politicieni certaţi cu legea, printre care şi fostul premier Vlad Filat, nu a funcţionat însă în cazul lui Sinii. Judecătorul Igor Negreanu de la Rezina a respins plângerea pe motiv că a fost depusă tardiv.

Prin această schemă a fost la un pas de a scăpa de după gratii şi hoţul în lege Vladimir Moscalciuc, alias Makena.

În schimb, a funcţionat în cazul lui Ion Şoltoianu. Sportiv şi lider interlop, care nu s-a astâmpărat nici după ce a fost eliberat înainte de termen, fiind condamnat pentru omor.

Peste câteva luni după a eşuat schema cu condiţiile de detenţie, soarta i-a surâs lui Sinigur. Parlamentul a adoptat Legea amnistiei în legătură cu aniversarea a 30 de ani de independţă a Republicii Moldova. Este primul şi singurul document care prevede înlocuirea detenţiei pe viaţă cu 30 de ani de închisoare.

Administraţia Penitenciarului Rezina a susţinut în judecată cererea de aplicare a Legii amnistiei din decembrie în 2021 în privinţa lui Alexandr Sinigur. La 31 mai 2023, Judecătoria Orhei a respins amnistierea lui Sinigur.

Însăşi directorul Peniteniarului nr.17, Veaceslav Dascăl, şi adjunctul său, Vitalie Cuiban, au contestat încheierea instanţei de fond la Curtea de Apel Chişinău. Contestaţia fiind admisă la 27 februarie 2024.

După ce au obţinut prima victorie, pedeapsa lui Sinigur fiind înlocuită cu 30 de ani de închisoare, avocaţii au trecut la următoarea etapă. În septembrie 2024, avocata Mariana Spânu a depus un demers către administraţia Penitenciarului nr, 17 din Rezina, privind includerea lui Sinii în lista celor care urmează să fie eliberaţi condiţionat înainte de termen. Cu aplicarea articolului 91 din Codul Penal.

Norma prevede eliberarea înainte de termen pentru deţinuţii care au ispăşit cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvârşirea unei infracţiuni grave, infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave.

La acea dată, Sinigur se apropia de 21 de ani petrecuţi în închisoare.

Administraţia închisorii a respins demersul avocatei Spînu. Refuzul a fost contestat în instanţă. Iar la 4 februarie 2025, judecătorul Igor Negreanu, cel care a respins cererea cu condiţiile de detenţie, a admis cererea.

„Instanţa obligă administraţia Penitenciarului nr.17 Rezina să examineze în cadrul comisiei penitenciarului cererea condamnatului Nenu - Sinigur Alexandru privind posiblitatea aplicării prevederilor art.91 din Codul Penal”, se menţionează în încheierea semnată de Negreanu.

În mai puţin de două luni, la 27 martie 2025, judecătorul Negreanu a emis o nouă încheiere, prin care a dispus eliberarea lui Sinigur înainte de termen. Sinii a sorbit di aerul libertăţii chiar în sala de judecată.

„Pot să spun că tot s-a făcut egal”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Sergiu Miţelescu, unul din avocaţii lui Sinii.

Anunţul privind eliberarea lui Sinigur a fost făcut de Anatolie Falcă, directorul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

„El trebuia să fie eliberat în anul 2045, dar l-au eliberat în sala de judecată. Astfel, avocatatul s-a prezentat la penitenciar cu actul de eliberare. Deci, el a fost eliberat pe articolul 91, condiții inumane”, a declarat Falcă în cadrul audierii Raportului Consiliului pentru Prevenirea Torturii.

Pe lângă judecătorul Negreanu, care a manifestat un umanism deosebit faţă de Sinigur, au fost nespus de binevoitori şi şefii Penitenciarului nr.17, o închisoare de maximă securitate, cu condiţii aspre de detenţie.

Pe lângă faptul că s-au zbătut ca să-i aplice amnistia temutului interlop, aceştia i-au întocmit şi o caracteristică, de parcă ar fi educator la grădiniţă sau preot. Dacă e să crezi ultimelor caracteristici, Sinigur a fost educat şi corijat în puşcărie. Şi nu există niciun pericol ca acesta să recidiveze. Şi că este inofensiv, nefiind capabil să ucidă măcar o muscă.

Probabil că din prea mare râvnă de a crea o imagine imaculată pentru unul din cei mai sângeroşi interlopi din Republica Moldova, cei de la Penitenciarul din Rezina s-au făcut a uita de sentinţa din 2015, prin care Alexandr Sinigur a fost găsit vinovat şi condamnat pentru circulaţia ilegală a drogurilor în puşcărie.

„Lui Sinigur i-a fost stabilită o pedeapsă de 30 de ani de privațiune de libertate. Pentru comportament bun, fără observații etc. Noi nu am putut să nu înaintăm demersul ce ține de apicarea amnistiei. Nu și eliberarea”, a precizat Falcă.

Potrivit unui comunicat ANP, Alexandr Sinigur nu a întrunit condiţiile pentru a fi eliberat înainte de termen.

„ANP reiterează că toate instituțiile penitenciare din subordinea sa activează în strictă conformitate cu legislația și execută cu rigoare și responsabilitate hotărârile emise de instanțele de judecată”, se arată în comunicat.

Alexandr Sinigur a ajuns în atenţia opiniei publice la sfârşitul anilor 90. Perioadă în care structurile criminale din spaţiul ex-sovietic o luaseră razna. Chişinăul era şocat de o serie de asasinate a oamenilor de afaceri şi a liderilor interlopi. Tocmai se petrecea o reglare de conturi în masă a structurilor criminale. Iar ucigaşii plătiţi erau în vogă.

Erau lichidaţi liderii interlopi care respectau regulile vechi hoţeşti, urmându-l pe Vasia Briliant, cel mai respectat hoţ în lege din perioada sovietică. Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, s-a reorganizat şi lumea interlopă. Structurile criminale organizate se orientau după alte reguli, cu interese în economie. Anume în acea perioadă s-a lansat în „afaceri” şi Veaceslav Platon.

In anul 2001, Alexandru Sinigur a fost arestat preventiv, fiind bănuit că, impreuna cu alti complici, a răpit un om de afaceri din Odesa. Acesta a fost ţinut inchis într–un subsol din Chişinaă timp de sase luni. În această perioadă, Sinii şi acoliţii săi au estorcat de la familia businessmanului ucrainean 1,5 milioane de dolari.

După ce au primit banii, bandiţii nu l-au cruţat pe afacerist. Acesta a fost omorât cu bestialitate. Fiind impus mai întâi să-şi sape propria groapă într–o podgorie de lângă Chişinău.

După comiterea crimei, Sinigur a dat bir cu fugiţii. În vara anului 2021, a fost reţinut în Federaţia Rusă şi extrădat autorităţilor de la Chişinău. In septembrie, acelaşi an, regretatul judecător Constantin Urâtu l-a eliberat pe Sinii din arest preventiv pe motiv că „circumstanţele nu şi–au menţinut puterea probantă" şi că „în privinţa lui nu s–au efectuat acţiuni de urmărire penală pe parcursul ultimelor patru luni".

Procuratura Generală a calificat atunci drept neîntemeiate argumentele lui Urâtu. Procurorii au cerut Consiliului SuperVova Boxiorior al Magistraturii demiterea lui Constantin Urâtu. Organul de autoadminstrare judecătorească l-a pedepsit pe magistrat cu o mustrare.

Cu un an înainte, în toamna anului 2000, Alexandr Sinigur şi complicii său au fost reţinuţi la Moscova şi extrădaţi Chişinăului. Eliberarea bandiţilor ar fi costat atunci 5000 USD. Iar implicat în „tranzacţie” ar fi fostul procuror Ion Diacov. Unul din susţinătorii înflăcăraţi ai ex-procurorului general Alexandr Stoianoglo.

Precizăm că Stoianoglo a criticat dur guvernarea de la Chişinău învinuind-o de eliberarea recentă a lui Sinigur.

Igor Guglea, unul din rakeții grupării „Iujnaia”, condamnat la 11 ani de închisoare pentru luare de ostatici și banditism, a mărturisit într-un film operativ, care datează din 2009, că i-ar fi dat 5000 de dolari procurorului Ivan Diacov pentru ca acesta să-l scape de arest preventiv.

În anul 2000 am fost arestați în Moscova împreună cu Alexandru Sinigur, organizator. Pe 3 noiembrie 2000 am fost extrădați în Moldova. Chiar în prima zi am fost eliberați direct din sala Judecătoriei Rîşcani.

Am fost eliberat din arest şi după aceasta am sunat în România pe un organizator. Oleg Popescu îi zice. El mi-a spus să mă adresez directorului Lukoil, Alexandr Victorovici Sapejnicov. La el m-am adresat pentru ajutor. A fost aproximativ pe 4 noiembrie 2000 sau pe 5 noiembrie.

Nu ţin minte exact. El de faţă cu mine l-a sunat pe procurorul de atunci al oraşului Chişinău, Diacov. Acesta a venit în decurs de o oră. Sapejnicov nu înțelegea despre ce este vorba şi a zis ca eu să discut cu procurorul.

L-am rugat pe Diacov ca să găsească o posibilitate de-a retrage recursul. În acel moment, Sapejnicov a scos din dulap 5.000 de dolari, i-a pus în plic şi i-a dat lui Diacov. Procurorul oraşului l-a sunat pe anchetatorul Geru şi l-a rugat să retragă cererea.

Eu am auzit discuţia dintre Diacov şi anchetator, în care Geru spunea că nu ştie cum să retragă cererea pentru că a fost stabilită deja ziua examinării cererii de către instanţă. Diacov pe un ton ridicat i-a cerut să rezolve problema. Şi după cum am înţeles s-a rezolvat.

Recursul a fost retras. Diacov s-a ridicat şi când să iasă a zis că datorită oamenilor care au sunat la tine… totul este în regulă şi poţi să-ți desfăşori activitate. Adică cum ai fost aşa şi ai rămas – un bandit”, a spus Guglea.