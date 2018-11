Unui fotomodel NU i s-a PERMIS să INTRE în muzeul Luvru. Care a fost motivul invocat

Muzeul Luvru nu a lăsat-o să intre din pricina rochiei sale cu un decolteu exagerat. Fotomodelul Newsha Syeh a replicat: Lui Picasso i-aş fi plăcut. Dacă aş fi vizitat o biserică scară, aş fi înţeles imediat şi m-aş fi îmbrăcat în consecinţă, dar într-un loc care găzduieşte tablouri cu nuduri de femeie socotesc că această cenzură e ridicolă, a declarat fotomodelul.





Fotomodelul australian Newsha Syeh a fost respinsă la intrarea în muzeul parizian pentru rochia sa prea sumară . Voia să intre în Luvru, dar rochia de pe ea era prea decoltată şi agresivă. Păţania australiencei s-a terminat cu blocarea accesului în muzeu de către personalul muzeului parizian.

Apoi, fata de 25 de ani a povestit întâmplarea pentru Daily Mail: ''Ieri am fot oprită la uşile Luvrului de un paznic din pricina outfitului meu. Cu gesturi oribile şi expresii de dezgust, paznicul m-a apostrofat şi mi-a spus că trebuie să mă acopăr, iar cu o privire plină de ură m-a împiedicat să intru. Mi s-a frânt inima, nu mă gândeam că Luvrul aplică aceste reguli arhaice. Am descoperit însă, că niciodată n-a existat un cod pentru anume îmbrăcăminte pentru a intra în muzeu. Dacă aş fi vizitat o biserică scară, aş fi înţeles imediat şi m-aş fi îmbrăcat în consecinţă, dar într-un loc care găzduieşte tablouri cu nuduri de femeie socotesc că această cenzură e ridicolă''. Pe Instagram, fotomodelul-influencer este urmărită de 247.000 de fani şi a scris despre întâmplarea sa pariziană: ''Ieri, la Luvru am fost oprită de paznic din pricina îmbrăcămintei mele''.

