Conference League. Posibile adversare pentru echipele românești în turul trei preliminar

Elveția. Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul al treilea preliminar al Conference League. Până atunci cele două echipe trebuie să treacă de turul al doilea preliminar.

La Nyon, în Elveția a avut loc tragerea la sorți pentru turul al treilea preliminar al competiției Conference League la fotbal. Cele trei echipe românești care joacă în această competiție și-au aflat posibilele adversare.

Oltenii ar putea da piept cu una dintre legendele fotbalului european dacă se vor califica în turul al treilea. Universitatea Craiova trebuie să treacă de NK Maribor ca să poată juca în turul al treilea preliminar. Dacă se vor califica fotbaliștii lui Mihai Rotaru vor juca cu echipa învinsă dintre AFC Ajax Amsterdam (Olanda)/FK Vojvodina Novi Sad (Serbia). Cele două formații luptă pentru turul al doilea preliminar al Europa League.

Echipa din Bănie ar juca primul meci acasă, pe 8 august, şi manşa secundă în deplasare, pe 15 august.

CFR Cluj joacă cu echipa belarusă Neman Grodno. Dacă se va califica, în turul al treilea din Conference League o va întâlni pe învinsa dintre Sporting Braga (Portugalia) şi Maccabi Petah-Tikva FC (Israel). Primul meci, va fi disputat de CFR Cluj în deplasare.

O altă echipă românesască, Corvinul Hunedoara ar putea juca în turul al treilea preliminar din Conference League. Dacă vor fi eliminați de HNK Rijeka din Europa League, hunedorenii vor întâlni învingătoarea dintre FC Milsami Orhei (Moldova) şi FC Astana (Kazahstan). Câştigătoarea Cupei României ar fi gazdă în primul meci.

În urma tragerii la sorți de la Nyon, s-a stabilit următorul program competițional pentru turul al treilea din Conference League. Programul competiției în care evoluează Universitatea Craiova și CFR Cluj este următorul:

