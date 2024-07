Sport Superliga. CFR Cluj - Dinamo, scor 3-2. Ardelenii au întors rezultatul, după un debut catastrofal







Superliga. CFR Cluj a câștigat partida disputată pe teren propriu, duminică, împotriva celor de la Dinamo, scor 3-2. A fost un joc spectaculos la debutul noului sezon al campionatului intern. Cu o echipă gazdă care a primit repede două goluri, marcate de Cătălin Cîrjan (14) și Hakim Abdallah (34).

CFR Cluj a debutat în noul sezon cu o victorie spectaculoasă, 3-2 cu Dinamo

Condusă neașteptat, echipa din Gruia s-a dezmeticit, totuși, și a redus din diferență până la pauză. Datorită lui Ciprian Deac, cel care a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 42.

Apoi, după pauză, Daniel Bîrligea (52) a egalat, iar Panagiotios Tachtisdis (90+3) marcat golul victoriei.

Dezamăgirea antrenorului dinamovist

„Știam că va fi un meci dificil, că CFR are multă calitate, nu doar în primul 11, dar și pe bancă, jucători care pot face diferența în orice moment. În prima repriză am făcut multe lucruri bune, au fost multe faze bune. În partea a doua am făcut câteva greșeli, dar am încercat să jucăm”, a afirmat Zeljko Kopici, antrenorul echipei Dinamo, la final.

„La 2-2 am avut o ocazie bună prin Bani, au mai avut șanse Amzăr, Selmani. CFR a păstrat intensitatea, au câștigat câteva dueluri la mijloc. E primul joc, trebuie să continuăm să lucrăm, să analizăm și să ne îmbunătățim unde este cazul.

Obiectivul meu și al clubului este să evoluăm mai bine. Trebuie să devenim mai buni, să avem un sezon mai stabil, cu evoluții mai bune decât în precedentul și, bineînțeles, mult mai multe puncte”, a mai precizat tehnicianul „câinilor”.

Efort considerabil pe o căldură insuportabilă

Ciprian Deac, jucătorul gazdelor, a vorbit despre efortul depus în condiții termice extrem de vitrege

„Ne așteptam la un meci greu, fiind primul oficial. Se vede că nu avem ritm. S-au făcut multe greșeli simple. E bine că am revenit și am câștigat. Mă bucur că echipa a avut încredere până la final.

Am început foarte slab, e și cald afară, dar nu este o scuză. A fost un ritm scăzut. Este adevărat, am început meciul cu 74 de kg. și l-am terminat cu 71. Este foarte cald, pierzi multă apă”, a afirmat Deac.