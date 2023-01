Memphis. Unitatea de elită a poliției responsabilă de moartea lui Tyre Nichols a fost desființată

Avocatul Ben Crump a declarat că înregistrările video ale poliției, vizionate luni de familie, au arătat că Nichols a fost electrocutat, stropit cu spray cu piper și imobilizat. Totul după ce angajatul FedEx și tatăl său, în vârstă de 29 de ani, a fost tras pe dreapta la 7 ianuarie, la câteva minute de casa sa, în timp ce se întorcea dintr-un parc din suburbie unde făcuseră fotografii cu apusul de soare. Un alt avocat, Antonio Romanucci, a declarat că Nichols, care era de culoare, a fost lovit cu piciorul înainte ca Crump să-l oprească să spună mai multe.

Rudele au acuzat poliția că l-a bătut pe Nichols și că i-a provocat un atac de cord și insuficiență renală. Autoritățile au spus doar că Nichols a avut o urgență medicală. Departamentul de Justiție al SUA a deschis o anchetă privind drepturile civile în legătură cu arestarea, iar Biroul de Investigații din Tennessee analizează dacă s-a folosit forță excesivă.

Cel puțin doi dintre cei cinci ofițeri care au fost acuzați acum de uciderea lui Nichols erau membri ai unității „SCORPION”, al cărei acronim înseamnă Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods. Poliția din Memphis a declarat că membrii SCORPION s-au întâlnit cu șeful poliției Cerelyn „C.J.” Davis pentru a „discuta despre calea de urmat” după moartea lui Nichols și arestarea celor cinci ofițeri, care au fost acuzați de crimă de gradul doi și răpire în formă agravantă în acest caz.

Familia Nichols ceruse deja ca unitatea să fie desființată

„Această unitate SCORPION a fost… creând un model și o practică continuă de comportament rău”, a acuzat avocatul familiei Nichols, Antonio Romanucci, la o conferință de presă vineri.

Unitatea secretă, formată din 50 de persoane, a fost creată în 2021 ca răspuns la o rată a crimelor în creștere din oraș. Aceștia au fost desfășurați în cartiere cu infracționalitate ridicată, folosind adesea vehicule nemarcate și au vizat omucideri, agresiuni și infracțiuni majore. Primarul Jim Strickland a susținut unitatea într-un discurs din 2022 al orașului, subliniind modul în care au făcut peste 550 de arestări și au avut un impact semnificativ asupra infracțiunilor violente.

„În procesul de consultare cu familia lui Tyre Nichols, a liderilor comunității și a ofițerilor neimplicați care au făcut o muncă de calitate în misiunile lor, este în interesul tuturor să dezactivăm permanent unitatea SCORPION”, a scris departamentul pe Twitter. „Actualii ofițeri repartizați în prezent în cadrul unității sunt de acord fără rezerve cu acest următor pas. În timp ce acțiunile odioase ale câtorva aruncă un nor de dezonoare asupra unității SCORPION, este imperativ ca noi, Departamentul de Poliție din Memphis, să luăm măsuri proactive în procesul de vindecare pentru toți cei afectați.”, menționa comunicatul.