Unirea cu România, posibilă prin referendum. Majoritatea cetățenilor din Republica Moldova și diaspora ar vota „Da”

Republica Moldova. Susținerea pentru unirea Republicii Moldova cu România este în creștere, iar un nou sondaj arată că opțiunea „Da” ar câștiga majoritatea la un eventual referendum. Rezultatele unui sondaj realizat de Ates Research indică diferențe semnificative între cetățenii din țară și cei din diaspora, aceasta din urmă fiind mult mai pro-română, pro-unionistă și mai bine informată.

Potrivit cercetării realizate de compania Ates Research, 44% dintre respondenții din Republica Moldova ar vota pentru unirea cu România, 39,2% ar vota împotrivă, 9,4% nu ar participa la vot, iar 6,7% nu s-au decis. În diaspora moldoveană, procentul celor care susțin unirea ajunge la 60,8%, în timp ce 24,3% sunt împotrivă, 9,7% nu ar participa, 4% nu s-au decis și 1,1% nu au răspuns.

Această diferență arată că diaspora joacă un rol decisiv în sprijinirea unificării. Potrivit cercetătorilor, dacă s-ar organiza un referendum duminica viitoare, opțiunea „Da” ar câștiga între 55% și 58% dintre voturi.

Printre respondenții din Republica Moldova, 37% consideră că unirea ar aduce mai multe avantaje, față de 33% care cred că ar genera mai multe dezavantaje. În diaspora, 52,1% dintre respondenți văd mai multe beneficii în unire.

Beneficiile cele mai frecvent menționate sunt de ordin economic: pensii și salarii mai mari, acces mai facil la locuri de muncă, libertatea de circulație și dezvoltarea economiei. Pe de altă parte, principala preocupare a cetățenilor este pierderea suveranității și independenței, urmată de posibile tensiuni interetnice și deteriorarea relațiilor cu Rusia.

Întrebați în ce perioadă ar putea fi realizată unirea, cei mai mulți respondenți cred că ar fi posibilă în următorii 2–4 ani. Studiul arată și o creștere a identității naționale românești, atât în Republica Moldova, cât și în diaspora. Aproape 15% dintre cetățenii din țară se declară etnici români, iar 65% etnici moldoveni. În diaspora, proporția celor care se declară români ajunge la 32%.

În ceea ce privește limba vorbită, 44,2% dintre respondenții din Republica Moldova au declarat româna, iar 40% limba moldovenească, în timp ce în diaspora proporția celor care vorbesc româna este de circa 72%. Această tendință indică o creștere a conștiinței lingvistice și identitare.

Sondajul arată că unirea este susținută în proporție de 80% de alegătorii PAS și 66% de cetățenii cu viziuni pro-europene, în timp ce doar 15% dintre minoritățile etnice sunt în favoarea unificării. Potrivit cercetării, o campanie de informare bine realizată ar putea crește sprijinul pentru unire cu încă 14 puncte procentuale.

Cercetarea s-a desfășurat între 12 și 23 martie 2026, pe un eșantion de 1.078 de respondenți din Republica Moldova, cu vârsta de 18 ani și peste, și 235 de respondenți din diaspora, în 12 țări cu cea mai mare prezență la alegerile parlamentare din 2025.

Datele au fost colectate telefonic (82%), față-în-față (16%) și online (2%). Marja de eroare este de ±3% la un nivel de încredere de 95%. Cercetarea s-a realizat în 320 de localități urbane și rurale, majoritatea chestionarelor fiind completate în limba română (85,8%) și restul în limba rusă (14,2%).