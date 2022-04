Ungurii primesc o lovitură teribilă. Viktor Orban, somat să aleagă între Rusia, NATO și Uniunea Europeană

Este vorba despre Jaroslaw Kaczynski, președintele partidului aflat la putere în Polonia. Acesta l-a criticat pe Viktor Orban, pentru atitudinea pe care o are faţă de războiul din Ucraina. Jaroslaw Kaczynski a mai spus că Polonia trebuie să își reconsidere atitudinea față de Ungaria, țară care trebuie să aleagă pe ce drum va merge în viitor, dacă va fi pe drumul NATO și al Uniunii Europene sau pe cel al Rusiei.

Declarațiile făcute de Kaczynski, la postul polonez Radio Plus, arată o radicalizare a relațiilor dintre Polonia și Ungaria și că pe viitor, planul realizării unei uniuni economice tripartite, compuse din Polonia, Ucraina și România va putea fi o soluție la radicalismul lui Viktor Orban. În plus, liderul maghiar a primit o evaluare negativă din cauza atitudinii pe care o are în relația cu Rusia și față de Ucraina.

Declarațiile liderului politic polonez indică o ruptură totală între Polonia și Ungaria, mai ales că până acum Jaroslaw Kaczynski era considerat un prieten și un aliat al lui Viktor Orban.

Pe Kaczynski l-a enervat foarte tare decizia Ungariei de a plăti în ruble gazul pe care îl importă din Rusia.

Masacrul de la Bucea și Viktor Orban

De asemenea, Jaroslaw Kaczynski a mai spus că nu îi vine să creadă că premierul Ungariei face tot felul de afirmații despre masacrul la Bucea, pe care îl neagă și spune că nu poate vedea clar ce s-a întâmplat acolo.

„Atunci când prim-ministrul Orban spune că nu poate vedea clar ce s-a întâmplat la Bucea, trebuie să i se recomande să meargă la un oftalmolog”, a mai afirmat Jaroslaw Kaczynski, în replică la Viktor Orban.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, susținea acum două zile că ”orice informaţie asupra acestei teme trebuie verificată în mod independent, pentru că trăim într-o epocă de manipulare informaţională masivă”.

Polonia vrea ca NATO să apere în Ucraina

În Polonia, invazia rusă din Ucraina este privită cu maximă atenție. Autoritățile de la Varșovia au luat măsuri militare clare și au decis să sprijine Ucraina cu livrări de arme și de tehnică militară.

De asemenea, Kaczynski a mai spus că își dorește ca în Ucraina să fie trimise forțe de menținere a păcii. Mai mult, liderul polonez a mai spus că vrea să audă anunțul NATO prin care să se afirme că vor intra în Ucraina pentru a apăra această țară în fața invaziei rusești.