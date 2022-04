Ungurii i-au dat lovitura lui Dan Negru! Vedeta Kanal D a pierdut o mare sumă de bani. Cum s-a întâmplat totul

„Scena Misterelor” este o emisiune care a fost difuzată de Antena 1. Show-ul este un format cu mai multe ediții a Revelionul starurilor cu Dan Negru, dar inspirat de la TVR1, „Cu mască, fără mască”. Acesta a fost cumpărat de canalul M2TV, din Ungaria, iar fostul prezentator a recunoscut că vecinii României se bucură de un succes formidabil.

Emisiunea din Ungaria, care este deja difuzată, este asemănătoare cu formatul românesc „Scena Misterelor”, având aceeași grafică și scenografie, diferit fiind doar numele. Numele unguresc se traduce :„Nu sunt cine sunt”.

„E un format românesc de divertisment cu platou TV vândut pe piața internațională. E o speranță că România poate fi mai mult decât o piață de desfacere cum e acum. Când ai hnow how internațional e ușor să faci performanță. Hai să inventăm nu doar să copiem și faptul că Scena Misterelor s-a vândut extern poate să fie un imbold. Se poate. După ce în anii 2000 am făcut cu ajutorul domnului Lazarov primele mari formate internaționale, de câțiva ani cred în produsele românești. Scena Misterelor e unul dintre ele. Așa cum e și Next Star. În campania „cumpărați produse românești” să luăm în seamă și programele TV originale „made în România”, a declarat Dan Negru pentru www.paginademedia.ro.

Emisiunea lui Negru, un real succes în Ungaria

Dan Negru a recunoscut că regretă fosta emisiune, mai ales după ce a aflat că actualul prezentator câștigă de 3 ori mai mult decât el. Fosta vedetă de la Antena 1 a făcut o comparație dură între România și Ungaria. Acesta a subliniat că țara noastră nu o duce foarte bine, dar nu și-a uitat nici umorul.

„Ungurii au cumpărat formatul meu cu măști , îl difuzează pe M2TV și se numește „Nicsak ki Vagyok”. Prezentatorul lor câștigă de 3 ori mai mult decât mine. Asta e Ungaria !

Sunt în Schengen din 2007 și au viză de America din 2008. Din 9,9 milioane de unguri, 9,7 sunt conectați la canalizare și apă potabilă. La noi din 18 milioane doar vreo 12 sunt legați la apă și canal.

Ne leagă însă fotbalul. Nici ei, nici noi nu mergem la Mondiale. Ai lor au refuzat să îngenucheze la Euro. Ai noștri au văzut asta la televizor”, a spus Dan Negru pe Facebook.