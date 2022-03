Ungurii dau cărţile pe faţă! Anunţul uluitor al lui Viktor Orban înaintea alegerilor. Budapesta face jocul Rusiei

Ungaria organizează duminică, 3 aprilie, alegeri parlamentare. Cu câteva zile înainte de acest eveniment, premierul ungar Viktor Orban a făcut declarații cu privire la deciziile luate în ultima perioadă în contextul războiului din Ucraina. Acesta susține că cea mai mare miză acum este de partea cui va fi Ungaria.

Până în prezent, autoritățile de la Budapesta au decis să impună doar o parte din sancțiunile propuse de Occident pentru Rusia. Într-un mesaj video, Viktor Orban a ținut să explice populației să această decizie nu vine din simpatie pentru Rusia, ci pentru a proteja economia Ungariei.

“Ajutorul nostru nu este ajutor, dacă ne ruinăm, chiar dacă inima noastră bate pentru ucraineni”, a precizat premierul ungar, susținând că “Nu ajută dacă Ungaria dă faliment între timp”.

Viktor Orban vorbește despre renunțarea la gazul rusesc, solicitare venită atât din partea ucrainenilor, cât și din partea partidelor ungare de stânga.

“Să închidem pur şi simplu conductele de energie care vin din Rusia nu poate fi îndeplinită, pentru că ne-am ruina pe noi înşine”.

Mă îndoiesc că am ajuta pe cineva făcând aceasta”, a subliniat premierul.

Viktor Orban a mai spus: “În momentul acesta, cea mai mare miză a alegerilor: războiul distruge, pacea construiește, întrebarea este dacă ne implicăm în război sau nu”.

Motivul pentru care Ungaria nu se alătură embargoul asupra petrolului și gazelor din Rusia

În urmă cu doar câteva zile, Viktor Orban a explicat motivul pentru care autoritățile din Ungaria nu se alătură sancțiunilor în ceea ce privește gazul rusesc. O astfel de măsură ar putea duce la pierderi economice însemnate, însă ar putea lăsa milioane de oameni fără locuri de muncă.

„Economia maghiară se va opri, fabricile vor trebui să se închidă și va fi șomaj în masă”, a spus Orban într-o declarație la Radio Kossuth.

„Pentru Ungaria, întrebarea nu este dacă este dispusă să plătească mai mulți bani pentru energie și să ajute, astfel, Ucraina, pentru că atunci am fi pregătiți pentru asta. Este vorba despre faptul că gazul nu va mai veni deloc”, a precizat prim-ministrul. În cazul petrolului, „ar dura câțiva ani să reconstruim rafinăriile din Ungaria, dacă am obține petrolul din altă parte. Și, oricum, nimeni nu ne-a spus încă de unde l-am putea aduce, ce alternativă am avea”, a adăugat el.

Chiar dacă Ungaria este alături de Ucraina în această invazie, Viktor Orban a precizat că nu vrea să își pună poporul în pericol doar de dragul de a sprijini statul vecin.

„Ucrainenii cer, practic, să închidem complet economia maghiară. Asta înseamnă să pierdem ani de dezvoltare și să revenim la nivelul de acum 8-10 ani. Dacă nu există petrol și gaze, economia maghiară se va opri, fabricile vor trebui să se închidă, va fi șomaj în masă. (…) Voi face tot posibilul să îi ajut pe ucraineni, pentru că au fost atacați, au probleme. Într-o situație atât de dramatică, disputa cu privire la modul în care au fost tratate minoritățile noastre este secundară. Nu vom uita, dar este secundar. Vom face tot ce stă în puterea noastră, dar nu ne pot cere să ne ruinăm de dragul lor”, a mai precizat Viktor Orban.