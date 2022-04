Unghiile lungi, un pericol pentru sănătate. Studiile au descoperit 32 de bacterii și 28 de ciuperci diferite

„Studiile au descoperit 32 de bacterii diferite și 28 de ciuperci diferite sub unghii.” Și fie că sunt unghii artificiale, unghii naturale lungi, unghii cu gel, unghii acrilice, ele cresc probabilitatea ca microorganismele să se ascundă sub ele, ceea ce, la rândul său, face mai dificilă dezinfectarea cu o simplă spălare a mâinilor, a adăugat Kaplan.

Microbii adunați sub unghiile lungi

El a remarcat un studiu care a constatat că o bacterie rezistentă, cunoscută sub numele de Staph aureus rezistent la meticilină sau MRSA, în jumătate din probele de unghii, care ar putea duce ulterior la o infecție. „Puteți transmite bacteriile din unghii către sistemul dumneavoastră prin zgârieturi, mâncatul unghiilor sau suptul degetelor”, a spus Kaplan.

Bacteriile și ciupercile de sub unghiile lungi pot duce la o infecție a unghiilor, care ar putea lăsa unghiile desfigurate. În 1997-98, după ce un spital din Oklahoma City a investigat un focar de Pseudomonas aeruginosa, o bacterie dobândită adesea în mediul spitalicesc, epidemiologii au descoperit o legătură între jumătate din cei 16 sugari care au murit în unitatea de nou-născuți și bacteriile de sub unghiile lungi, potrivit la New York Times.

Spitalul a impus ulterior măsuri care interziceau unghiile lungi în secția de terapie intensivă neonatală. „Un număr tot mai mare de dovezi sugerează că purtarea unghiilor artificiale poate contribui la transmiterea anumitor agenți patogeni asociați asistenței medicale. Lucrătorii din domeniul sănătății care poartă unghii false sunt mai susceptibili de a adăposti agenți patogeni pe vârful degetelor decât cei care au unghii naturale”, conform Centrelor pentru Prevenire și Boli.

Întreținerea unghiilor lungi

„Unghiile lungi sunt o ascunzătoare perfectă pentru agenții patogeni, inclusiv viruși și bacterii, care rămân prinse acolo”, a spus dr. Cristina Psomadakis, un dermatolog cu sediul în Regatul Unit și popular pe Instagram sub numele de „Dr. Soma”. „Recomand, de asemenea, lac transparent sau finisaje translucide pe unghii. Acest lucru ne permite să vedem când unghiile noastre sunt murdare și servește ca un memento vizual pentru a ne spăla mâinile.”

Dar tehnicianul de unghii Kayla Newman, care are sediul în Carolina de Nord, a spus că niciunul dintre clienții ei nu a avut infecții în cei opt ani de practică. „În general, oamenii care au unghii lungi știu să le păstreze curate”, a spus ea potrivit Fox News.