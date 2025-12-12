Ungaria riscă amenzi uriașe. UE a constatat încălcări grave ale libertății mass-media

Comisia Europeană a inițiat o nouă acțiune împotriva Ungariei, acuzând țara de neconformitate sistemică cu regulile Uniunii Europene privind libertatea mass-media, menite să garanteze independența presei și să protejeze jurnaliștii și sursele acestora.

Acțiunea a fost demarată printr-o scrisoare de notificare oficială și vizează implementarea de către Ungaria a Legea europeană privind libertatea presei (EMFA) și a Directiva privind serviciile media audiovizuale (AVMSD).

Potrivit Comisiei Europene, EMFA este „o piesă-cheie de legislație pentru protejarea libertății mass-media, a independenței și pluralismului în piața internă a UE”.

Executivul european susține că autoritățile ungare interferează cu activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor media „prin restrângerea activităților economice și a libertății editoriale”.

Termenul limită pentru transpunerea EMFA în legislația națională a fost luna august. După această dată, Comisia a trimis scrisori mai multor capitale, inclusiv Budapestei, semnalând lacune în implementare. Procedura de infringement declanșată joi indică faptul că preocupările Comisiei nu au fost soluționate.

ONG-uri finanțate de UE, precum Reporters Without Borders și Human Rights Watch, au sprijinit poziția Comisiei și au transmis îngrijorări similare față de autoritățile de la Budapesta.

Comisia Europeană subliniază că Ungaria nu a respectat cerințele EMFA privind transparența proprietății mass-media, evaluarea concentrării pieței și alocarea publicității de stat. Aceste cerințe sunt considerate de Comisie esențiale pentru asigurarea unui mediu media pluralist și transparent.

Autoritățile ungare au criticat în trecut aceste reglementări, invocând percepția negativă asupra companiilor media finanțate din străinătate, pe care le consideră o formă de interferență externă în afacerile interne ale țării.

Paralel cu procedura legată de mass-media, Comisia a deschis o altă procedură de infringement împotriva Ungariei pentru utilizarea continuă a Energy Charter Treaty (ECT) în susținerea revendicărilor investitor-stat în UE, în pofida unei hotărâri obligatorii a Curții Europene de Justiție.

Comisia consideră că Budapesta se află „în încălcare flagrantă” a deciziei din 2021 cunoscută sub numele „Komstroy”.

Conform Comisiei, compania națională de petrol a Ungariei, MOL, a încercat să obțină executarea unei decizii arbitrale împotriva „unei țări UE” în fața unui tribunal dintr-o țară terță. De asemenea, o companie controlată de MOL a lansat recent o acțiune juridică împotriva unui alt stat membru UE.

Prima speță se referă la solicitarea MOL ca un tribunal din SUA să oblige Croația să plătească 222 de milioane de euro, legat de o investiție anulată anterior, implicată într-un caz de mită.

Ungaria are la dispoziție două luni pentru a răspunde preocupărilor Comisiei. Dacă răspunsul nu este satisfăcător, Comisia poate emite un aviz motivat și, în final, poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care are autoritatea de a impune sancțiuni financiare.

În 2022, Curtea a sancționat Ungaria cu 200 de milioane de euro pentru neconformitatea cu regulile UE privind azilul.