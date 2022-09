Ungaria, o nouă provocare pentru România. Budapesta redeschide industria minieră

Ministrul maghiar László Palkovics a făcut o serie de declaraii cu prilejul Zilei Naţionale a Mineritului, la Salgótarján. El a precizat că actuala criză energetică mondială a crescut importanţa rolului pe care îl are mineritul în Ungaria, respectiv al cercetărilor ştiinţifice şi inovării din acest domeniu.

Ministrul a precizat, în discursul pe care l-a susținut cu prilejul evenimentului dedicat mineritului că Ungaria are nevoie mai mare ca oricând de angajamentul, cunoştinţele şi competenţa din industria minieră.

László Palkovics a explicat că sursele de energie au devenit extrem de scumpe pe toată piaţa mondială. Drept urmare, a precizat oficialul de la Budapesta, cea mai importantă sarcină a guvernului maghiar este să asigure securitatea energetică a țării.

În acest context, el a precizat că este nevoie de identificarea unei soluții pe termen lung. Drept care a fost adoptat un plan de acțiune, din șapte puncte care include şi repornirea blocurilor centralei de la Mátra. De asemenea, Ungaria dorește să crească nivelul extracției interne de lignit şi de cărbune brun, dar și producția internă de gaze naturale. Se dorește ca această creștere să fie de la 1,5 miliarde de metri cubi, în prezent, la 2 miliarde de metri cubi.

Ungaria revine la extracția de cărbune

Ministrul industriei din Ungaria, László Palkovics, a mai spus că, anul trecut, centrala de la Mátra a produs aproximativ o zecime din producţia internă de energie electrică. El susține că se poate obţine o creştere a producției în anii următori. Totodată, ministrul a mai spus că, în paralel va crește și producția de lignit.

Astfel, treptat, extracţia de lignit din Ungaria ar putea atinge nivelul de aproape 6 miliarde de tone pe an, iar extracţia de cărbune brun ar putea crește de la media de 50 000 de tone pe an, la 280 000 de tone pe an.

Ministrul a subliniat, însă, că planul de acţiune din domeniul minier nu este finalizat și că se lucrează pentru punerea la punct a ultimelor detalii, conform Flux 24.

Termocentrala Matra cumpărată de la prietenul lui Viktor Orban

Termocentrala pe lignit Matra a fost achiziționată de statul maghiar de la fostul proprietar, holdingul Opus Global, deţinut de Lorinc Meszaros, prietenul din copilărie al premierului Viktor Orban. Tranzacția a fost încheiată în 2019, fără ca prețul să fi fost dat publicității.

Amplasată în nordul Ungariei, termocentrala Matra are cinci unităţi care funcţionează pe lignit, cu o capacitate totală de 884 Megwaţi, şi două unităţi mai mici pe gaze naturale cu o capacitate de 66 Megawaţi. Construită între 1969 şi 1972, aceasta este a doua mare centrală pentru producţia de electricitate din Ungaria.

În urma acestei tranzacţii, au fost estimate costuri de un miliard de dolari pentru modernizarea acestei termocentrale, astfel încât să respecte normele de mediu. Astfel, modernizarea s-a făcut din fondurile guvernamentale, iar nu din banii grupului privat deținut de prietenul lui Viktor Orban.