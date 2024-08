Social Unde vă puteți caza, dacă faceți popas în Macedonia. Ce spun turiștii care au ales această rută







Mulți dintre turiștii care pleacă din vestul țării către Grecia preferă să rămână peste noapte în Macedonia, pentru ca drumul să nu fie atât de obositor. Drept urmare sunt direct interesați unde ar fi cel mai bine să se cazeze, mai ales dacă doresc să și viziteze obiective turistice.

Turiștii indică trei locații din Macedonia

”Vrem sa ne cazăm o noapte în Macedonia (Timisoara-Grecia) Recomandări? Lumea zice Skopje. Am vrea să și vizităm ceva”, a scris un turist pe forumurile de călătorii. Răspunsurile au fost dintre cele mai diverse, recomandările la fel. ”Nu faceți greșeala asta. Nu ai ce vedea în Skopje (multă mizerie). Pe lângă asta o să ajungeți în vamă grecească a doua zi când va fi aglomerat la maxim (noi am stat 4 ore anul trecut). Cel mai bine este in Gevgelija, sunt o grămadă de cazări, restaurante frumoase etc.

A doua zi dimineața în 10 minute ești în vamă și dacă ai noroc treci în maxim 1 oră. Vorbesc din experiența proprie, anul trecut am încercat în Skopje cazarea și mi-a părut rău. Acuma gusturile și preferințele nu se discută, dar când pățește omul…” a scris un român trecut prin această experiență. Pe de altă parte, alți turiști vin cu alte impresii. ”Noi ne-am cazat în Skopje pe un vapor transformat în hotel, chiar pe râul care trece prin centru.

Alternativă la vămile obișnuite

Merită câteva ore de explorare, au foarte multe statui, pentru noi a fost inedit să vedem atât de multe concentrate într-un loc, un bazar interesant pentru amatori. A fost interesant de vizitat, mai diferit față de alte orașe”, a explicat altcineva. ”Dacă vreți să și vizitați cel mai recomandabil este Ohrid.

Este mai departe din drumul dumneavoastră spre Grecia dar merită din plin. De fapt și din Ohrid ajungeți în țara elenă prin altă vamă. Intrați pe distanțe rutiere și vă faceți traseul: Ohrid și stațiunea unde vreți să ajungeți în Grecia” a explicat altcineva.