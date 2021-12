Unde tragi și cine cade. Tată și fiu, împușcați într-o intervenție a poliției din Suceava

Incidentul în urma căruia au fost împușcați cei doi, un bărbat în vârstă de 54 de ani și fiul acestuia, de 29 de ani, s-a petrecut duminică seara. Poliția a fost solicitată să intervină pentru a aplana un scandal în familie, în comuna Preutești, județul Suceava.

Polițiștii au primit o sesizare prin numărul de urgență 112 de la fiu. Acesta a solicitat intervenția agenților de poliție spunând că tatăl său a devenit violent cu el și cu soția sa. El a reclamat că bărbatul se afla sub influența băuturilor alcoolice.

„Patrula de poliţie s-a deplasat operativ la adresa indicată, poliţiştii fiind întâmpinaţi ostentativ de către barbatul de 54 de ani cu un cuţit în mână. I s-a solicitat bărbatului să arunce cuţitul însă acesta nu s-a conformat şi s-a îndreptat ameninţător spre poliţişti”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Suceava, conform Monitorul de Suceava.

În urma solicitării de intervenție, la adresa indicată a fost trimisă o patrulă de agenți de poliție. Aceștia au fost întâmpinați de bărbatul agresiv care avea un cuțit în mână. Polițiștii i-au cerut să arunce cuțitul, însă, în loc să se conformeze, individul l-a îndreptat asupra lor.

Agenții au ripostat cu focuri de armă

În fața acestei atitudini, amenințătoare, agenții au scos pistoalele din dotare și au tras în aer. Acest lucur nu l-a determinat pe bărbat să renunțe ci, dimpotrivă. El a continuat să se îndrepte cu cuțitul spre polițiști. Drept urmare, aceștia au tras în zona picioarelor și l-au rănit.

Însă unul dintre gloanțe a ricoșat din pământ și l-a lovit în zona omoplatului și pe fiu. Din fericire, nici unul din cei doi nu este în stare gravă, iar viețile nu le-au fost puse în pericol.

Căzut la pământ tatăl a fost imobilizat de poliști care au solicitat intervenția unor echipaje medicale pentru a le acorda îngrijiri medicale celor doi răniți.

Cazul a fost preluat de Parchet

Poliția a transmis un comunicat de presă în care arată că dosarul a fost preluat de procurori care fac investigații. Tatăl este anchetat pentru săvărșirea infracțiunii de purtare abuzivă și agresiune.

„Activitățile sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, atât sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie cât și cu privire la săvârșirea infracțiunii de ultraj. De asemenea, sub coordonarea unității de parchet se efectuează și cercetări din oficiu si sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului și asigurării cadrului procedural legal al utilizării armamentului din dotare”, se arată într-un comunicat al IPJ Suceava.