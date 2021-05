„Cred că se va întâmpla, pentru că oricând au spus ceva, s-a întâmplat. Dar știți, eu nu cred că ce am văzut până azi, în ultimele 48 de ore, va continua mult, fiindcă Israelul a reușit să lovească în centre din Gaza și cred că încet, încet, în următoarele zile, vom vedea că și Hamasul se va gândi de două ori înainte de a lansa un atac”, a declarat ambasadorul Israelului la București la Antena3.

Orașul subteran în care se ascund liderii Hamas

„În ultimii ani, Hamasul a primit miliarde de dolari. Ei nu au construit școli, nu au construi spitale, nu au investit în infrastructură. Ei au investit în infrastructură militară.

Din acest motiv, ei au construit un oraș subteran, unde lideri de Hamas se ascund (…) Ei nu au știut că noi, Israelul, știe despre acest oraș subteran. Și mulțumită Intelligence-ul israeliene, astăzi am lovit acolo. A fost o surpriză pentru liderii din Hamas, pentru că ei au crezut că au imunitatea (…) Orașul a fost construit sub clădiri locuite de civili, locuri în care știau că Israelul nu va lovi. (…) Așa că s-au gândit că atunci când acest oraș subteran este acolo unde lumea locuiește, noi nu vom ajunge acolo, dar am ajuns”, a explicat ambasadorul.

Sistemul Iron Dome își face datoria

Ambasadorul Israelului la București a făcut o serie de precizări cu privire la sistemul Iron Dome și modul în care acesta funcționează.

„În ultimele 48 de ore, s-au tras cam 1.400 de rachete. (…) Din 1.400 de rachete, 30% au căzut în partea Fâșiei Gaza, pentru că tehnologia lor nu este așa de avansată așa că ele au căzut acolo și au făcut foarte multe pagube, murind foarte mulți palestinieni.

Așa că au rămas 70%, iar din acest 70% de rachete, sistemul Iron Dome a eliminat cam 90%, iar restul au căzut. Unele au căzut în locurile deschise, altele au căzut în mare, dar altele au căzut și locurile populate (…) Prin calculatorul lui, înțelege ce rachetă va ajunge și unde. De exemplu, dacă el înțelege că câteva rachete vor ajunge în mare, el nu va face nimic împotriva rachetelor respective, fiindcă fiecare rachetă care este lansată costă cam 10 milioane de dolari. Nu pot să vă zic exact, dar vorbim de aproape 10 milioane. Din acest motiv, nu cred că rachetele acestea să fie lansate degeaba”, a conchis David Saranga.