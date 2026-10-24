Odată cu venirea toamnei, temperaturile scad, zilele devin mai scurte, iar soarele își face tot mai rar apariția în multe regiuni ale Europei. Pentru turiștii care vor să prelungească atmosfera de vacanță și să se bucure de plajă chiar și în sezonul rece, Spania rămâne una dintre opțiunile de luat în calcul. Insulele spaniole atrag prin plajele întinse, peisajele spectaculoase și temperaturile blânde, care permit plimbări în aer liber și activități turistice chiar și după încheierea sezonului estival, potrivit Daily Mail.

Ibiza, Mallorca, Tenerife și Gran Canaria se numără printre destinațiile recomandate pentru cei care vor să se bucure de soare toamna și iarna. Ibiza oferă plaje mai liniștite și temperaturi de aproximativ 20 de grade

Cunoscută pentru viața de noapte și petrecerile din timpul verii, Ibiza poate fi o alegere potrivită și după încheierea sezonului turistic aglomerat. Toamna, insula oferă mai multă liniște, iar plajele pot fi explorate fără aglomerația specifică lunilor de vară.

Potrivit publicației britanice, temperatura medie ajunge la aproximativ 20 de grade Celsius, ceea ce permite turiștilor să petreacă timp în aer liber și să se bucure de peisajele de coastă.

„Sunt mai puțini oameni, iar temperatura medie este de aproximativ 20°C, ceea ce înseamnă că te poți bucura în continuare de ultimele raze de soare ale anului și de plajele sale, fără să îți fie prea frig”, scrie publicația britanică.

Mallorca, una dintre cele mai cunoscute insule din arhipelagul Baleare, este o altă destinație care poate fi explorată în afara sezonului estival. Insula are peste 260 de plaje, iar temperaturile din octombrie ajung, în medie, la 19 grade Celsius.

Vremea blândă favorizează plimbările, excursiile și activitățile în aer liber. Turiștii pot descoperi litoralul, satele pitorești și peisajele din interiorul insulei fără aglomerația din lunile de vârf.

Publicația britanică mai arată că „vremea este perfectă pentru a te bucura de numeroasele trasee pentru biciclete de pe insulă, deoarece drumurile sunt mult mai liniștite în lipsa afluxului masiv de turiști din timpul verii”.

Insulele Canare reprezintă o alternativă pentru cei care vor să fugă de frigul instalat în mare parte din Europa. Datorită poziției geografice și climei blânde, arhipelagul spaniol atrage turiști pe tot parcursul anului.

Printre destinațiile recomandate se află Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelag. Temperaturile se mențin, potrivit articolului, între 17 și 22 de grade Celsius, oferind condiții favorabile pentru plimbări, excursii și explorarea litoralului.

„Cu siguranță, temperaturile vor fi mai ridicate decât cele din Regatul Unit, unde cerul este mohorât în aceeași perioadă”, notează Daily Mail.

Pe lângă plaje, Tenerife oferă peisaje vulcanice, trasee montane și localități care merită descoperite de turiștii interesați de activități în aer liber.

Gran Canaria completează lista destinațiilor spaniole potrivite pentru o vacanță în sezonul rece. Insula este cunoscută pentru diversitatea peisajelor, de la plaje și dune de nisip până la zone montane și sate tradiționale.

Potrivit publicației britanice, temperaturile din decembrie se situează între 17 și 22 de grade Celsius, ceea ce permite vizitarea insulei și în afara sezonului estival.

Insula „nu este o destinație rezervată exclusiv lunilor de vară”, iar turiștii pot găsi aici condiții favorabile pentru relaxare, plimbări și explorarea principalelor atracții.

Pentru cei care își doresc să prelungească sezonul vacanțelor, Gran Canaria poate fi o alternativă la destinațiile europene în care frigul și zilele ploioase devin tot mai frecvente.

Ibiza, Mallorca, Tenerife și Gran Canaria oferă variante diferite pentru turiștii care caută soare după încheierea verii. În timp ce Insulele Baleare sunt potrivite pentru plimbări pe litoral și explorarea peisajelor într-o atmosferă mai liniștită, Insulele Canare se remarcă prin temperaturile blânde care se mențin inclusiv în lunile de iarnă.