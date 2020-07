Stabilită la Monaco de ani buni, unde trăiește într-un lux exorbitant, după cum singură se lăuda, Mihaela Rădulescu a dispărut din atenția opiniei publice de câteva luni. Dacă la începutul pandemiei combătea pe rețelele de socializare, acum nu mai scoate un cuvânt.

„Atat visez – ca atunci cand se va termina acest capitol de… istorie a umanitatii, vom iesi toti din case… direct in fata tuturor spitalelor din lume, unde adevaratii eroi din acest razboi au luptat pentru viata noastra – personalul medical. Visez niste mitinguri ca un camp de lavanda la care nu te mai saturi sa te uiti, cu oameni care ii aplauda pe doctori, asistente, infirmieri, pe toti cei care lucreaza acum in spitale, dar si pe toti cei care lucreaza acum pentru ca noi sa stam naibii in case…, o vreme.

Pierdem oameni pe drumul asta, pierdem slujbe, bani, perspective…, dar nu trebuie sa ne pierdem OMENIA, respectul, bunul simt, recunostinta, linistea, speranta, calmul, motivatia… Stiti voi, cuvintele alea care par doar blabla de net, dar care au cu adevarat importanta cand situatia e reala… Am plans, am zambit cand am ascultat cantecul si m-am gandit ca nu fac nimic rau daca il dau mai departe”, scria Mihaela Rădulescu, pe 26 martie, pe pagina sa de Facebook.

„Sigur e vreun dezastru în amor”

Surprinzător, la sfarșitul lunii mai, fosta vedetă TV anunța că vrea să facă un „detox” de rețelele de socializare și s-a ținut de cuvânt. În afară de câteva poze postate pe Instagram, nu a mai dat niciun semn.

„For now. Nu stiu cum fac altii, dar eu fac acest detox de retele sociale din cand in cand, mai ales dupa o perioada atat de lunga in care am trait prea mult in online, toti. Masura, in toate, e o cheie pe care o folosesc fara ezitare, tocmai ca sa tai orice inceput de dependenta, oricare ar fi natura ei. Cei care ma urmariti de mai mult timp, stiti ca am obiceiul sa dispar cu zilele sau chiar saptamanile, deci procedura nu va surprinde.

Altii, mai putin dispusi sa accepte o simpla rigoare personala, gasesc imediat explicatii paralele, exact ca din universuri paralele – sigur i s-a intamplat ceva, sigur e vreun dezastru in amor sau vreo tulbure problema existentiala. Si, al doilea pas dupa ce-si imagineaza, il fac catre barfa, stire, stiu eu sigur, da‘ sa nu spui ca stii de la mine.

Am un antrenament de zid pentru aceste avioane de hartie – se tot izbesc de mine, dar nu simt nimic. Am recapatat toti niste culoare de libertate, iar eu simt nevoia sa le folosesc excesiv. Sa ma duc pe coclauri, sa merg pe jos, sa ma uit la amanuntele spectaculoase ale naturii, de la melci la… stele, sa imi tin mintea ocupata cu ce vreau sa fac, cu ce muncesc, cu gandurile, dorurile si placerile mele, nu ale altora. Daca pare vreun soi de egoism, va asigur ca nu e. Daca pare o idee buna, va asigur ca merita incercata, din cand in cand. Pe curand”, a fost ultimul mesaj transmis de Mihaela Rădulescu pe Instagram.

Până în 2016, Mihaela Rădulescu ar fi locuit într-un apartament de 10 milioane de euro, pus la dispoziție de fostul său soț, Elan Schwartzenberg, cu care are un copil în vârsă de 16 ani, Ayan.

Reamintim că Elan Schwartzenberg a plecat de ani buni din România și trăiește în Israel. El ar fi implicat în dispariția lui Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Sorin Blejnar pe când acesta din urmă era șeful ANAF. Acum este la închisoare. Schwartzenberg a infirmat că ar fi implicat în această poveste, spunând de fiecare dată despre Marta că „a fost, este și va fi prietenul meu”.

Revenind la Mihaela Rădulescu, aceasta se lăuda că s-a mutat din apartamentul de 10 milioane de euro într-o vilă de 100 de milioane de euro, unde locuiește alături de Ayan și de actualul său iubit, Felix Baumgartner.