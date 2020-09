Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a surprins în ultimele săptămâni, pentru că a dispărut din spațiul public. Cunoscut pentru pofta cu care vorbea la televizor, despre problemele grupării pe care o patronează, latifundiarul din Pipera a decis să ia o pauză. El nu a mai comentat evoluțiile elevilor lui Toni Petrea, eliminarea suferită în prelimianriile Ligii Europa (scor 0-2) cu cehii de la Slovan Liberec sau focarul de epidemie de coronavirus apărut la club.

Ioan Becali, vărul lui Gigi, a explicat că finanțatorul de la FCSB se teme de o infectare cu coronavirus și din această cauză a decis să se retragă. El a dezvăluit că și botezul nepoatei latifundiarului a fost organizat într-un cadru restrâns, participând doar rudele cele mai apropiate.

„E pandemia asta… A botezat nepoata, avem 15 metri unul de altul, suntem gard în gard, dar la botez a invitat doar părinții și cuscrii. Nici verii primari, nici nepoții, nimic. Doar mama, părinții, băiatul. Totul din cauza acestei pandemii. Nici la naștere nu am mers, nu am văzut copilul încă. Am zis să nu ne vizităm. Alerg în curte, aud cine e la el, dincolo de gard, dar nu intru”, a declarat Ioan Becali la Pro TV.

Și-a pus mulți antrenori în cap

Gigi Becali a creat mari probleme de-a lungul timpului, din cauza discursurilor furibunde pe care le-a avut la televizor. Mulți antrenori s-au certat cu patronul și au plecat de la echipă, din cauza criticilor publice pe care acesta le lansa în spațiul public. Gică Hagi, Victor Pițurcă și Mirel Rădoi nu au suportat modul în care Becali se exprima după meciuri. „Eu, dacă nu vorbesc, fac cancer la limbă”, explica Gigi Becali cu câțiva ani în urmă.

Acum, se pare că Becali ar fi promis echipei că nu va mai discut public. „Ne-a promis că pentru o perioadă, poate chiar câteva luni, nu o să mai iasă în presă să critice echipa. Nu mai vorbește la televizor, nu mai dă declarații la ziare”, a spus o sursă pentru Fanatik.