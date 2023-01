Una dintre marile rivale ale Simonei Halep iese din joc. A rămas însărcinată

Una dintre rivalele Simonei Halep a făcut un mare anunț legat de viața ei personală. Jucătoarea de tenis a anunțat că se va retrage pentru o perioadă de timp din activitate. Naomi Osaka le-a transmis fanilor săi că a rămas însărcinată. Sportiva din Japonia va pune punct acestui sezon pentru că trebuie să aibă grijă de sarcina ei. Primul turneu de tenis la care fostul număr 1 WTA vrea să participe este Australian Open din 2024.

„Știu că am multe lucruri către care să mă îndrept în viitor și unul dintre ele este ca viitorul meu copil să urmărească meciurile mele și să spună cuiva «asta e mama». 2023 va fi un an plin de lecții pentru mine și sper să vă văd la începutul anului următor pentru că voi fi la Australian Open 2024. Vă iubesc la infinit!” , a scris Naomi Osaka pe Twitter.

Naomi Osaka are 25 de ani, dar a reușit deja să câștige patru turnee de Grand Slam. Ea a devenit campioană la edițiile Australian Open din 2019 și 2021. De asemenea, a câștigat de două ori și turneul de la US Open în 2018 și 2020. Ultimul meci jucat de niponă a fost luna septembrie a anului trecut. Ea s-a retras în turul al doilea al turneului de la Tokio.

Iubitul lui Naomi Osaka este rapperul american Cordae. Cei doi s-a cunoscut în urmă cu trei ani, dar și-au făcut publică relația la un an distanță. Osaka ți Cordae s-au întâlnit pentru prima dată la un meci de baschet al echipei lor preferate Los Angeles Clippers. „Îmi amintesc că erau atât de muți oameni care voiau să facă o poză cu el. Și mi s-a părut impresionant cât de prietenos a fost cu toată lumea”, a spus Osaka despre prima întâlnire cu iubitul ei, notează Prosport.ro.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

