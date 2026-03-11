Sport

Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm decizia

Comentează știrea
Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm deciziaJucătoare din echipa națională de fotbal feminin a Iranului. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului care primise azil în Australia a renunțat la viză și se va întoarce în țara natală, relatează Sky News. Tony Burke, ministrul australian de Interne, a confirmat decizia și a explicat situația.

O jucătoare din echipa de fotbal feminin a Iranului a renunțat la viză și pleacă din Australia

O jucătoare din echipa națională de fotbal feminin a Iranului, căreia îi fusese acordată viză umanitară în Australia, a anunțat că se va întoarce în țara sa natală. Decizia a fost confirmată de Tony Burke, ministrul australian de interne, care a precizat că aceasta este una dintre cele două jucătoare care s-au alăturat, marți, celorlalte cinci membre ale echipei cărora li s-au acordat vize umanitare după eliminarea din Cupa Asiei.

Una dintre cele două care au decis să rămână aseară a vorbit cu unele dintre coechipierele care au plecat și s-a răzgândit”, a declarat Burke în parlament.

Tony Burke

Tony Burke / sursa foto: captură video

Protecția jucătoarelor din Iran rămase în Australia, care au cerut viză

Ministrul australian a subliniat că procesul de azil oferă persoanelor posibilitatea de a-și schimba decizia și de a călători liber. „În Australia, oamenii pot să se răzgândească, oamenii pot să călătorească. Așadar, respectăm contextul în care a luat această decizie”, a mai spus oficialul.

Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. SUA avertizează Iranul cu privire la minarea Strâmtorii Ormuz. Live text
Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top
Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el inclus în top

Restul jucătoarelor care au rămas în Australia au fost relocate într-un loc sigur, după ce membra echipei a contactat ambasada Iranului și a dezvăluit locația lor. Autoritățile australiene au acționat rapid pentru a le proteja pe celelalte sportive.

Presiunile venite din Iran, de la începutul Cupei Asiei

Nu toate jucătoarele echipei de fotbal iraniene au solicitat azil în Australia, unde s-a desfășurat competiția. Sportivele au fost expuse presiunilor și amenințărilor în Iran după ce au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci. Situația a generat un interes internațional, evidențiind tensiunile între drepturile sportive și presiunile politice din țara lor.

Deși o parte dintre jucătoare au ales să rămână sub protecția autorităților australiene, altele, precum jucătoarea care a renunțat la viză, au optat pentru revenirea în țara natală, în ciuda riscurilor și a situației tensionate din mediul sportiv iranian.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:51 - Viitorul PDF-urilor e incert. AI cere formate mai ușor de citit
09:47 - Mojtaba Khamenei, rănit serios la picioare. Fiul președintelui Pezeshkian susține că Mojtaba Khamenei e „nevătămat”. ...
09:39 - Forbes 2026: Elon Musk, cea mai bogat om din istorie, cu o avere de 839 miliarde de dolari. Donald Trump e și el incl...
09:34 - Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm ...
09:28 - Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
09:22 - Casa Albă, mesaj privind prețurile la petrol și gaze. Ce promite după ce SUA și Israel vor încheia acțiunile militare...

HAI România!

Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
Marea problemă a lui Nicușor Dan: Dacă termină mandatul, nu dacă îl ia pe al doilea
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Zeci de ani de când serviciile secrete din România primau informații despre armele nucleare ale Iranului
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu

Proiecte speciale