Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului a renunțat la viza umanitară și pleacă din Australia: Respectăm decizia

Una dintre fotbalistele echipei naționale a Iranului care primise azil în Australia a renunțat la viză și se va întoarce în țara natală, relatează Sky News. Tony Burke, ministrul australian de Interne, a confirmat decizia și a explicat situația.

O jucătoare din echipa națională de fotbal feminin a Iranului, căreia îi fusese acordată viză umanitară în Australia, a anunțat că se va întoarce în țara sa natală. Decizia a fost confirmată de Tony Burke, ministrul australian de interne, care a precizat că aceasta este una dintre cele două jucătoare care s-au alăturat, marți, celorlalte cinci membre ale echipei cărora li s-au acordat vize umanitare după eliminarea din Cupa Asiei.

„Una dintre cele două care au decis să rămână aseară a vorbit cu unele dintre coechipierele care au plecat și s-a răzgândit”, a declarat Burke în parlament.

Ministrul australian a subliniat că procesul de azil oferă persoanelor posibilitatea de a-și schimba decizia și de a călători liber. „În Australia, oamenii pot să se răzgândească, oamenii pot să călătorească. Așadar, respectăm contextul în care a luat această decizie”, a mai spus oficialul.

Restul jucătoarelor care au rămas în Australia au fost relocate într-un loc sigur, după ce membra echipei a contactat ambasada Iranului și a dezvăluit locația lor. Autoritățile australiene au acționat rapid pentru a le proteja pe celelalte sportive.

Nu toate jucătoarele echipei de fotbal iraniene au solicitat azil în Australia, unde s-a desfășurat competiția. Sportivele au fost expuse presiunilor și amenințărilor în Iran după ce au refuzat să cânte imnul național înaintea unui meci. Situația a generat un interes internațional, evidențiind tensiunile între drepturile sportive și presiunile politice din țara lor.

Deși o parte dintre jucătoare au ales să rămână sub protecția autorităților australiene, altele, precum jucătoarea care a renunțat la viză, au optat pentru revenirea în țara natală, în ciuda riscurilor și a situației tensionate din mediul sportiv iranian.