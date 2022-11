Un vulcan din Rusia e pe cale să erupă. Explozii de cenușă de până la 10-15 km ar putea avea loc oricând

Vulcanul din Rusia a devenit extrem de activ în ultima perioadă și este pe cale să erupa, potrivit informațiilor furnizate de echipa de răspuns la erupțiile vulcanice din Peninsula Kamcheatka.

Potrivit specialiștilor, explozii de cenușă de până la 10-15 km ar putea avea loc oricând, iar activitatea vulcanului ar putea afecta zborurile internaționale și aeronavele care zboară la joasă înălțime.

„Continuă extinderea domului de lavă și activitatea intensă a fumarolelor, incandescența domului de lavă, explozii și avalanșe fierbinți însoțesc acest proces”, a precizat observatorul pe site-ul său.

Dată fiind situația existentă, oamenii de știință au avertizat populația din zonă să nu se apropie de vulcan la mai puțin de 15 km deoarece erupția ar putea începe în orice moment. Duminică, vulcanul Shiveluch a expulzat de două ori cenușă, aceasta ajungând până la o înălțime de 4.600-5.000 de metri.

The Shiveluch Volcano in Kamchatka (remember your Risk boards, kids) is apparently brewing for an eruption. Scientists are advising people to stay at least 10 miles away. The photos are awesome. https://t.co/ShlFcxziPy pic.twitter.com/IvYvug8JJ3

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) November 20, 2022