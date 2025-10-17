Social Breaking news

Un tramvai al liniei 1 s-a ciocnit cu un autobuz al liniei 182 în Pasajul Victoria. Cinci pasageri au ajuns la spital

Un tramvai al liniei 1 s-a ciocnit cu un autobuz al liniei 182 în Pasajul Victoria. Cinci pasageri au ajuns la spitalAccident tramvaie / sursa foto:captură video
Un tramvai al liniei 1 și un autobuz al liniei 182 s-au ciocnit vineri seară în Pasajul Victoriei din București, pe sensul de mers către strada Dr. Felix. Potrivit informațiilor transmise de STB, tramvaiul care se deplasa prin pasaj a intrat în coliziune cu autobuzul aflat în fața sa.

Mai multe persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Ulterior, poliția a precizat că cinci persoane au fost transportate la spital.

Circulația deviată și restricții rutiere

Circulația tramvaielor de pe linia 1 și a autobuzelor de pe linia 182 a fost temporar deviată. Traficul rutier a fost restricționat în Pasajul Victoriei, pe sensul către strada Dr. Felix. STB a anunțat că a demarat o anchetă internă. În paralel, Poliția Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

„La data de 17 octombrie a.c., în jurul orei 17:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că în Pasajul Victoriei s-a produs un accident de circulație, în care au fost implicate două vehicule din cadrul STB”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Ambii conducători de vehicule au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero. Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.

