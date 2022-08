Rezultatele confirmă că IQOS are un efect minim asupra proceselor biologice la oameni în comparație cu fumatul. Cercetătorii din laboratoare sunt de la la U.S. Food and Drug Administration (FDA), Institutul Național Olandez pentru Sănătate Publică și Mediu, Societatea Americană de Cancer, Institutul Național de Sănătate Publică al Departamentului Japonez de Sănătate a Mediului, Centrul Național de Supraveghere și Testare a Calității Tutunului din China.

De asemenea, oamenii de știință provin chiar și de la institutele de cercetare de top din Ucraina care au efectuat un studiu clinic de șase luni asupra IQOS. Studiul a fost publicat în revista medicală națională proeminentă Ukrainian Health, care nu arată niciun efect advers semnificativ asupra utilizatorilor de produse fără fumat.

Într-o declarație, PMI spune că numeroasele organisme guvernamentale care au efectuat analize sau au efectuat cercetări asupra produselor din tutun încălzit, au descoperit că expun utilizatorii la niveluri semnificativ mai scăzute de substanțe chimice dăunătoare. PMI este unul dintre cei mai mari cumpărători de tutun din Malawi.

Ce a constatat FDA

FDA a constatat că eliberarea produsului din tutun cu risc modificat este adecvată pentru a promova sănătatea publică. De asemenea, în mai 2020, Institutul Național Olandez de Sănătate Publică și Environment (RIVM) a publicat oncluziile cercetării sale privind „O metodă pentru compararea impactului carcinogenității produselor din tutun: un studiu de caz asupra tutunului încălzit versus țigări”. În studiu, RIVM a dezvoltat-o ​ metodă de a estima riscul sau de a evalua amploarea potențială a impactul asupra sănătății dintre produsele din tutun.

RIVM a evaluat opt ​​agenți cancerigeni pentru a înțelege impactul probabil asupra sănătății asupra persoanelor care trec la IQOS, în comparație cu cei care continuă să fumeze. În concluziile cercetătorilor, aceștia au afirmat că – deși IQOS nu este lipsit de riscuri – este asociat cu o expunere de 10 până la 25 de ori mai mică la acești agenți cancerigeni și că acest lucru s-ar putea traduce într-un profil de risc substanțial îmbunătățit.

Produsele din tutun încălzit sunt mai puțin dăunătoare

Public Health England (PHE) a publicat, de asemenea, o analiză a dovezilor privind țigările electronice și produsele din tutun încălzit. Astfel, a afirmat că produsele din tutun încălzit reduc probabil expunerea utilizatorilor și a trecătorilor la compuși nocivi în comparație cu țigările.

PHE a subliniat dovezile care sugerează că produsele din tutun încălzite pot fi considerabil mai puțin dăunătoare decât țigările din tutun. Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR), a publicat studii de laborator în Arhivele de Toxicologie. De asemenea, studii comandate de guvern au fost efectuate de oameni de știință independenți în Rusia. Aceștia au confirmat că IQOS conține în medie cu 90% niveluri reduse de substanțe chimice nocive în comparație cu fumul de țigară. În plus, IQOS are un efect minim asupra proceselor biologice la oameni în comparație cu fumat.

Campania PMI

Între timp, PMI a realizat o campania puternică pentru o lume fără fumat. Astfel, a invitat mulți reprezentanți ai mass-media din întreaga lume la Centrul său de cercetare și dezvoltare din Neuchatel, Elveția. Evenimentul a avut loc pe 14 iunie, în paralel cu Cube Technovation care a reunit peste 100 de participanți pentru a explora un subiect care câștigă importanță, în special în ceea ce privește consumul de tutun.

PMI susține că a investit masiv în cercetare și dezvoltare, pentru a crea noi tehnologii și a dezvolta produse inovatoare care sunt alternative mult mai bune la fumatul în continuare pentru adulții care nu renunță complet la tutun și la nicotină. Astfel, produsele lor pot juca un rol în abordarea sănătății publice globale.

Din 2008, compania a investit peste nouă miliarde de dolari în cercetarea, dezvoltarea, fundamentarea științifică și comercializarea alternativelor, care sunt o alegere mult mai bună decât fumatul în continuare. Prin urmare, deși nu este lipsit de riscuri, este necesar un portofoliu de opțiuni bazate pe știință, fără fumat – cu profiluri diferite de utilizare, gust, preț și tehnologie – pentru a încuraja mai mulți fumători să treacă complet, informează NyasaTimes.