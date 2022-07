Un studiu finanțat de Bill Gates distruge un mit. Cât de periculos este alcoolul pentru tineri

Bill Gates a finanțat un studiu care a analizat care sunt principalele cauze de îmbolnăvire și deces în lume. Cercetarea a scos la iveală că alcoolul este un adevărat pericol pentru persoanele sub 40 de ani.

„Chiar și cantitățile mici de alcool consumate de cei cu vârsta de sub 40 de ani au dus la un risc crescut de deces“, spun autorii studiului intitulat „Global Burden of Diseases“. Acesta a fost realizat de Universitatea Washington din Seattle și finanțat de Fundația miliardarului Bill Gates. Cercetarea a fost publicată în revista medicală The Lancet. Studiul a utilizat date din 204 țări și s-a întins pe o perioadă mai mare de 30 de ani.

Cât ar trebui să bea tinerii

Cercetătorii au analizat cauzele îmbolnăvirilor și ale deceselor din întreaga lume și au ajuns la concluzia că tinerii nu ar trebui să bea alcool. Studiul arată că oamenii care au sub 40 de ani își pun în pericol sănătatea dacă beau mai mult 100 ml de vin sau 100 de ml de bere pe zi.

Dintre efectele negative asupra sănătății cu care este asociat alcoolul, persoanele sub 40 de ani sunt cele mai susceptibile de a se răni, atât intenționat, cât și neintenționat. Incidența bolilor cronice asociate cu alcoolul la această categorie de vâstă nu este una foarte mare. În concluzie tinerii se accidentează mai des, dar au și tendințe de sinucidere atunci când sunt sub influența alcoolului.

Beneficii pentru vârstnici

Cu toate acestea, consumul de cantități moderate de alcool poate aduce beneficii adulților în vârstă, potrivit Fortune. Nu trebuie făcute însă excese.

Printre acestea se numără reducerea riscului apariției bolilor cardiovasculare, accidentului vascular cerebral și a diabetului. În aceste cazuri este vorba despre consumul a câte un pahar de vin.

„Mesajul nostru este simplu: tinerii nu ar trebui să bea, dar persoanele în vârstă pot beneficia de pe urma consumului de cantități mici”, afirmă dr. Emmanuela Gakidou, profesor la Institutul pentru Valori și Evaluare a Sănătății de la Universitatea din Washington, potrivit doctorulzilei.ro.

.