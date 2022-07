Un spion rus care folosea o identitate falsă a fost expulzat din Olanda

Identitatea falsă

IntelNews a discutat cazul lui Victor Muller Ferreira, care a fost dezvăluit ca spion rus de către Serviciul General de Informații și Securitate al Țărilor de Jos (AIVD) în iunie. Potrivit oficialilor olandezi, numele real al lui Muller este Serghei Vladimirovici Cherkasov și este un ofițer de informații rus.

Potrivit notei biografice a lui Muller, el s-a născut dintr-un tată irlandez și dintr-o mamă vorbitoare de spaniolă în Niteroi (lângă Rio de Janeiro) la 4 aprilie 1989. Cu toate acestea, conform AIVD, Cherkasov s-a născut, de fapt, pe 11 septembrie 1985, și lucrează de cel puțin un deceniu pentru Direcția Principală a Statului Major al Forțelor Armate Ruse, cunoscută în mod obișnuit ca GRU.

Cerkasov a fost reținut de autoritățile olandeze în timp ce încerca să intre în Olanda. Era în drum spre Haga, unde urma să se alăture Curții Penale Internaționale (ICC) ca stagiar plătit. El plănuia să aibă un loc de muncă cu normă întreagă în ICC, unde „ar fi fost foarte valoros pentru serviciile de informații ruse”, potrivit AIVD.

Se pare că AIVD a notificat Serviciul Olandez de Imigrare și Naturalizare, care l-a reținut pe Cherkasov la sosirea sa pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Guvernul olandez l-a declarat pe presupusul ofițer GRU, persona non grata, și l-a expulzat înapoi în Brazilia.

Luna trecută, un tribunal federal brazilian din Guarulhos, o suburbie a orașului Sao Paolo, l-a găsit pe Cherkasov vinovat de furt de identitate. Instanța a constatat că, în acea perioadă, Cherkasov a folosit identitatea unui cetățean brazilian decedat, pe nume Victor Muller Ferreira, pentru a intra și a părăsi Brazilia de 15 ori.

Expulzarea spionilor

Perioada de 10 ani a început în 2010, când Cherkasov a intrat în Brazilia folosind adevărata sa identitate rusă. Dar când a părăsit țara câteva luni mai târziu, a făcut-o folosind identitatea falsă care i-ar fi fost furnizată de serviciul de informații rus. În prezent, potrivit ziarului britanic The Times, Cherkasov a fost condamnat la 15 ani de închisoare.

Între timp, Richard Moore, directorul Serviciului Secret de Informații al Marii Britanii (MI6), a susținut săptămâna trecută că jumătate din toți spionii ruși care operează în Europa, sub acoperire diplomatică, au fost expulzați din martie a acestui an. Astfel de expulzări nu se referă la presupuși ofițeri de informații precum Cherkasov, care nu operează sub acoperire diplomatică. Prin urmare, sunt mult mai greu de detectat decât colegii lor, care sunt atașați misiunilor diplomatice ruse din întreaga lume, potrivit IntelNews.