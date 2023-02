Un schelet uman vechi de peste 3.000 de ani a fost descoperit în Botoșani. Aparține culturii Yamnaya

O echipă de arheologi de la Muzeul Judeţean Botoşani au început să facă cercetări încă din anul 2018. Specialiștii au fost ajutați de arheologi şi antropologi de la Institutul de arheologie din Iaşi, dar și de arheologi de la Universitatea din Opava şi de la Muzeul Sileziei din Cehia. Toate echipele au făcut cercetări de suprafață în Botoșani. Arheologii botoșăneni și cei la Institutul de arheologie din Iaşi au descoperit scheletul uman vechi de peste 3.000 de ani, în urma unei vizite în teren.

„Am identificat urmele a doi tumuli, două monumente funerare de mari dimensiuni, destul de aplatizate din cauza agriculturii şi pe care am decis, recent, să îi studiem, având în vedere că ei se deteriorează în fiecare an tot mai mult. Am urmărit recuperarea informaţiei ştiinţifice, în cea mai mare parte, precum şi documentarea urmelor lăsate, identificând deocamdată un singur schelet”, a spus şefa Secţiei de arheologie a Muzeului Judeţean Botoşani, Adela Kovacs. Acesta a mai adăugat că scheletul aparține unei persoane din cultura Yamnaya care a trăit la începutul Epocii Bronzului.

Yamnaya, poporul misterios, strămoş al europenilor de astăzi

Cultura Yamnaya nu este foarte cunoscută în județul Botoșani. Kovacs a explicat că pe schelet au fost identificate urme de ocru roșu, în zona capului și picioarelor, care arată un ritual legat de renaştere și de sânge. „Poziţia corpului este una chircită. Iniţial, a fost aşezat pe spate, cu genunchii aduşi către piept, care sugerează poziţia fetală. Această poziţie a bebeluşului reprezintă redarea pământului pentru o viitoare naştere”, a mai spus specialista.

Yamnaya este un popor misterior despre care se crede că este strămoşul europenilor de astăzi. Această teorie este susținută de tot mai mulţi istorici, bioantropologi şi geneticieni. Este important de precizat că acestă teorie nu este prezentă în nicio carte de istorie. Poporul Yamnaya a trăit în urmă cu peste 5.000 de ani, a venit dinspre nordul Mării Negre şi a cucerit Europa. Mai multe analize ale genomului uman au arătat că aproape 40% dintre genele europenilor sunt moştenite de la aceşti războinici, informează Agerpres.